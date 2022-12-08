新华社北京12月7日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国防部长绍伊古6日说，俄军正持续对乌克兰国防工业企业、军事指挥和控制系统以及其他目标进行大规模打击，以粉碎乌方军事潜力。乌克兰谈判代表团团长、人民公仆党议会党团主席阿拉哈米亚日前说，乌克兰愿在有条件的前提下向俄方提供安全保障。

——绍伊古在6日召开的电话会议上说，俄军在卢甘斯克-顿涅茨克方向和顿涅茨克南部地区方向重创乌军有生力量和军事装备，仅11月乌军就损失了8300多名军人、5架飞机、10架直升机、149辆坦克和300多辆装甲战车。

——阿拉哈米亚日前在社交媒体发文称，乌克兰愿坐在谈判桌前与俄方讨论安全保障问题，但条件是俄罗斯从乌领土撤军、赔款、自愿放弃核武器等。据乌克兰媒体报道，法国总统马克龙日前提议，如果俄总统普京同意通过谈判结束俄乌冲突，西方应考虑在未来的安全构架内向俄方提供安全保障。

——俄外交部副部长里亚布科夫6日在一个学术论坛上对媒体表示，俄罗斯将力求在年底前实现在扎波罗热核电站周边建立保护区。如果西方国家做好准备，俄方愿重返有关安全保障的对话。

——俄国防部日前发表声明说，为了使俄罗斯远程飞机瘫痪，乌军试图使用苏联时期制造的喷气式无人机对俄西部梁赞州的佳吉列沃军用机场和俄南部萨拉托夫州的恩格斯军用机场进行袭击。俄防空系统对乌克兰无人机进行了拦截，无人机残骸在俄机场坠落并爆炸，3名俄方技术人员因伤势过重死亡，另有4名受伤军人被送往医院救治，俄军机场两架飞机外壳受到轻微损坏。

——俄罗斯库尔斯克州州长斯塔罗沃伊特6日在社交媒体上发文说，位于该州的库尔斯克机场当日遭到乌军无人机袭击，导致油库起火，事件没有造成人员伤亡。从今年2月24日起，库尔斯克机场就不再接受民航客机起降。

——据克里姆林宫网站消息，俄总统普京日前视察了今年10月遭袭击的克里米亚大桥，听取了俄副总理胡斯努林关于大桥维修进展情况的汇报并亲自驾车从桥上驶过。10月8日，克里米亚大桥公路桥上一辆卡车发生爆炸，导致与公路桥并行的铁路桥上一货运列车上7个油罐被点燃，公路桥部分路段受损坍塌。

——七国集团、欧盟和澳大利亚对俄罗斯海运出口原油设置每桶60美元的价格上限已于5日生效。美国白宫新闻秘书卡里娜·让-皮埃尔在日前举行的记者会上表示，设置价格上限的目标始终是确保减价的俄原油继续流向全球市场；即便西方国家的限价措施限制了俄能源收入，但相信目前的价格水平依然能激励俄方继续出口原油，否则将对俄经济造成严重影响。让-皮埃尔还表示，美国政府不会用俄石油来补充本国的战略石油储备。

——俄罗斯副总理诺瓦克日前在接受媒体采访时表示，西方国家针对俄罗斯的“石油限价”政策是无效的，是对市场的粗暴干涉，有悖于世贸组织制定的所有规则。诺瓦克说，即便俄罗斯不得不减产，也将只向根据市场价格采购其能源的国家出口石油和石油产品；俄方正在研究应对机制。俄总统新闻秘书佩斯科夫日前也表示，俄经济拥有必要潜力以保障特别军事行动所需的一切，西方针对俄石油设置价格上限不会对此产生影响，但此类措施显然会进一步影响世界能源市场稳定。（参与记者：李东旭、耿鹏宇、赵冰、陈畅、邓仙来、许缘）

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