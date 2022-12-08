新华社阿布贾12月6日电（记者郭骏）中国援建的尼日利亚农业技术示范中心项目6日在尼首都阿布贾举行移交仪式，中国驻尼日利亚大使崔建春、尼农业和农村发展部以及财政部等部门代表、项目所在地社区代表等约100人出席。

崔建春在仪式上致辞时说，援尼农业技术示范中心项目对尼日利亚粮食安全有重要意义，通过中国现代化农业技术帮助尼日利亚提升农作物产量及农业现代化水平。希望示范中心今后能拓展中尼在渔业、畜牧业、菌草种植等多方面的合作。中方将继续致力于帮助尼日利亚发展农业，让合作成果切实惠及两国人民。

尼农业和农村发展部国务部长穆斯塔法·谢胡里通过其代表在仪式上致辞说，示范中心是中尼政府合作的又一典范工程。尼日利亚是农业大国，但严重缺乏现代农业技术和先进专业人才。中国政府援建示范中心实属雪中送炭。尼方鼓励更多农业从业人员来中心学习交流现代农业技术，以促进尼日利亚实现由传统农业向现代农业的转型。

中国援建尼日利亚农业技术示范中心项目2021年3月开工建设，移交后将由中地海外集团尼日利亚公司下属的绿色农业西非有限公司负责运营管理。项目占地约31公顷，未来将承担农业技术研发、农业技术培训、农机展示以及农产品加工技术示范等职能。

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