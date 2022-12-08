新华社加拿大蒙特利尔12月6日电（记者黄垚 林威）《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）主席、中国生态环境部部长黄润秋6日在此间表示，在COP15第二阶段会议中，期待各缔约方和利益攸关方拿出最大诚意，展示最大灵活性，寻求最大公约数，推动“2020年后全球生物多样性框架”达成。

黄润秋在COP15第二阶段会议首场新闻发布会上说，中国自担任COP15主席国以来，克服新冠疫情影响，一直以最高的政治意愿和最强有力的行动，推动COP15大会进程。中国将继续不遗余力地发挥领导力，尽最大努力推动和协调各方达成最大共识，在第二阶段会议中推动“框架”达成。

他说，达成“框架”是COP15第二阶段会议最重要的标志性预期成果，具有历史性和标志性意义。“此时此刻，我们再一次站在了生物多样性保护的十字路口。我相信各缔约方和利益攸关方同我一样，都迫切希望采取紧急行动，以人类的勇气、智慧和理智，寻找一条正确路径，寻求一个有效答案，以有力应对全球生物多样性危机的挑战，尽快扭转生物多样性丧失的局面。”

据介绍，目前“框架”谈判存在的困难和挑战主要包括以下几个方面：寻求公约三大目标“保护、可持续利用、惠益分享”的协调仍存挑战；资金需求还有较大缺口，资金机制还存在分歧；遗传资源数字序列信息（DSI）方面还有诸多技术和政策问题需要解决。此外，各方在执行情况审查机制、监测和评估框架等方面还存在一些分歧。

黄润秋表示，作为COP15主席，除了大会的一般性程序安排以外，他将在以下四个方面进一步推动：一是主办高级别会议，围绕达成“框架”开展部长级沟通协调，谋求高层推动，达成共识。目前已经有来自150多个缔约方的约170位部长级代表和约30位大使，以及约70个国际组织和机构负责人确认参会。二是对于关键议题，还将通过部长级协调会、主席之友等形式，以透明、公正、缔约方驱动的方式，开展有针对性的对话磋商。三是确保各利益攸关方的广泛参与，包括社会公众、非政府组织、私营部门、青年团体、土著居民，广泛听取他们的意见，助力“框架”达成。四是根据谈判进程不断优化调整会议议程安排，以有利于聚焦重点议题、加速谈判进程。

COP15第二阶段会议将于12月7日至19日在《生物多样性公约》秘书处所在地加拿大蒙特利尔召开，中国继续作为COP15主席国，领导大会实质性和政治性事务。

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