张鹏禹 张笑瑞

近日，北京出版集团与泰国红山出版有限公司共同连线举办《平安批》泰文版翻译出版启动仪式暨版权签约发布会。

今年是中泰建交47周年，也是中泰建立全面战略合作伙伴关系10周年。

北京出版集团在与世界50多个国家和地区的出版机构建立良好合作关系的基础上，持续开展版权贸易，打造“品读北京”、北京十月文学月、十月作家居住地等品牌活动和跨国交流平台，致力于与国际同仁一道推动世界文化的传承和交流。泰国红山出版有限公司是泰国首屈一指的数字阅读内容生产和图书供应平台。其中，小说类图书在泰国市场销售常年名列第一，发行渠道覆盖泰国各地450余家线下书店，是华语文学在泰国及东南亚地区传播的先行者。双方的合作将加强两国出版界互动与沟通，促进文化交流互鉴。

长篇小说《平安批》的故事正是发生在泰国，描绘了一段潮汕侨商“下南洋”的奋斗史，写出了一颗颗重情守义、爱国爱乡的“中国心”。该书荣获“2021年度中国好书”。经北京出版集团推荐后，泰国红山出版有限公司积极响应，双方就出版泰文版达成一致。活动现场，与会嘉宾共同见证了《平安批》泰文版翻译出版项目的正式启动。《平安批》作者、作家陈继明分享了他的创作心得。

继《平安批》之后，北京出版集团与泰国红山出版有限公司达成更多文学出版合作意向，双方现场签署了《北上》《青城》泰文版版权输出协议。长篇小说《北上》讲述了发生在京杭大运河沿线几个家族之间的百年“秘史”，描绘了一百年来大运河的精神图谱，荣获第十五届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖、第十届茅盾文学奖，入选“2018年度中国好书”。短篇小说集《青城》以女性为核心人物进行创作，书写了她们正直、坚韧、仁爱的品质，表达了对女性美善的理解，获得第六届郁达夫奖短篇小说提名奖。《北上》《青城》的作者、作家徐则臣表示，希望这些作品能够走进泰国民众心中，引发情感共鸣，搭建起两国读者沟通交流的桥梁。

(责编：贾文婷、刘洁妍)