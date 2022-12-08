何明星

近10年来，中国儿童文学创作取得丰硕成果，相关图书海外出版表现抢眼，日益成为讲好中国故事、传播好中国声音的有力载体。具体来说，中国儿童文学的海外出版在影响范围、内容与形式、出版主体等方面，都呈现出新亮点。

首先是影响范围，中国儿童文学的名家名作日益受到海外关注，相关书籍翻译语种逐年增加，覆盖国家、地区逐年扩大。笔者通过检索世界图书馆联机书目数据库、JSTOR电子书数据库等专业数据库发现，2019-2020年海外馆藏超过3家的96部中国当代文学作品中，有32部属于儿童文学。其中，曹文轩的《夏天》《青铜葵花》《柠檬蝶》等，李健的《小老鼠与金种子》《我们家的中国花园之旅》《神奇的蚕》等，黑鹤的《鄂温克的驼鹿》等在传播范围、读者评价方面反响强烈。比较典型的是曹文轩，2016年他获得“国际安徒生奖”后，作品外译语种越来越多，目前除英语、法语、俄语、德语、西班牙语、希腊语、瑞典语、日语、韩语、越南语、泰语之外，还有印地语、葡萄牙语、尼泊尔语、哈萨克语等多个“一带一路”沿线国家语种的译本。此外，汤素兰的《小巫婆真美丽》也输出斯里兰卡，被译成僧伽罗语出版。杨红樱、沈石溪、黑鹤等一批中国儿童文学作家逐渐走向世界。

第二是中国故事的世界表达方面，涌现出一批兼备世界性题材，又立足中国传统文化的中国式儿童文学作品，以优质内容、鲜明风格吸引海外出版机构目光。世界性题材的中国式儿童文学作品，包括生态环境保护等相关的动物文学作品，如黑鹤的《黑焰》《狼獾河》《黑狗哈拉喏亥》《狼谷的孩子》等。这类作品体现出中国人自古以来的生态观具有普遍的世界性，让海外读者感受到人与自然的和谐关系。具有中国传统文化特色的中国式儿童文学作品，是指以中国传统文化中取之不尽用之不竭的神话、传说为素材进行创作，搭配具有中华文化特色的插画、绘画等艺术形式的作品，比如上海新闻出版发展公司的“中国生肖系列绘本”，在亚马逊等互联网平台上受到欧美读者热捧。通过观察可以发现，中国式儿童文学作品不仅输出版权多，而且实现了中国故事的世界表达。

第三是出版机构国际化方面，涌现出一批主动拓展世界儿童文学市场的中国出版传媒机构，加快了中国出版国际化步伐。例如，中国少年儿童出版总社主动联合世界顶级插画师、设计师、翻译家共同打造的中国儿童文学经典作品，邀请巴西插画家罗杰·米罗为曹文轩的《羽毛》创作插画，该书出版后，罗杰·米罗获得了“国际安徒生奖”插画家奖。新经典公司，2018年开始拓展海外市场，先后收购了美国、法国、日本等国的知名儿童图书出版社“汤姆图书”“DAW图书”等，并以“群星出版社”为名在美国注册，使一大批中国儿童文学作品在纽约、巴黎、东京、伦敦等地同步出版。一批主动拓展世界文学市场的中国出版机构，将推动包括中国儿童文学在内的中国文学在世界上产生更大影响。

（作者系北京外国语大学教授、中国文化走出去效果评估中心主任）

(责编：贾文婷、刘洁妍)