本报记者 李嘉宝

2022年北京香山论坛专家视频会现场。

刘 昭摄

2022年北京香山论坛专家视频会近日在北京召开。本次会议以“推进全球安全倡议，共同维护和平发展”为主题，集中研讨亚太安全、地区冲突、大国责任、发展中国家利益、科技发展、战争形态演变等问题，共设6个议题，邀请来自14个国家和1个国际组织的42名专家学者共议安全难题，共谋和平良方，共商合作之道。

和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字有增无减

当前，百年变局与世纪疫情交织叠加，世界进入新的动荡变革期。如何认识国际形势的一系列新变化？

中国军事科学学会会长、中国人民解放军军事科学院院长杨学军说，新冠肺炎疫情反复延宕，逆全球化思潮抬头，单边主义、保护主义势头明显上升，产业链供应链遭受冲击，粮食危机、能源危机、金融危机风险攀升，世界经济增长乏力。集团政治、冷战思维加剧地缘政治博弈，地区冲突和局部战争多点频发，传统与非传统安全威胁叠加。和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字有增无减。

“国际社会危机四伏，新冠肺炎疫情、地缘政治冲突、大国博弈和保护主义带来的危机感，从根本上影响着全球化。”韩国外国语大学国际研究部教授、全球安全合作中心主任黄载皓坦言。

印度德里政策小组军事战略高级研究员迪普德拉·辛格·胡达说，俄乌冲突虽然发生在欧洲，但对全球都产生了影响，如粮食危机、供应链被扰乱等。如何管理好冲突、减轻冲突造成的冲击，是各方高度关切的问题。

中国国际战略学会高级顾问杨旭光认为，目前，俄乌冲突仍在不断升级，前景不明，对全球安全造成三方面严重冲击：一是引发核战争风险，令世界不安；二是俄乌双方及欧洲国家深受其害、损失惨重。欧洲作为冲突重要相关方，不仅需要接收大量难民，还面对能源供应及价格的巨大不确定性；三是对全球经济造成巨大冲击。疫情之后，全球经济复苏本就十分脆弱，冲突升级及西方对俄罗斯的制裁，进一步加剧了全球经济复苏危机。

大国应互相尊重、抱团取暖，而不是陷入对抗

“亚太安全”与“大国关系”历来是香山论坛上的重点话题。

“亚太地区的不稳定不确定因素在增加，地区安全风险不断集聚和上升。”中国人民解放军军事科学院战争研究院研究员曹延中说，美国是亚太地区安全中的重要角色。拜登政府推出的国家安全战略聚焦如何遏制竞争对手，对华政策从所谓“合作竞争对抗”转变为以“对抗”为主流。美国推进四边机制、三边安全伙伴关系，收紧双边军事同盟，要求亚太地区国家选边站队、挑动地区矛盾，其利用亚太国家服务自身战略的意图已是路人皆知。

中国人民解放军军事科学院战争研究院研究员刘琳认为，“印太战略”导致“竞争尤其是大国间的竞争加剧，进而对地区安全架构形成负面影响”。

“世界比俄乌冲突之前更加危险了。”美国哈佛大学道格拉斯·狄龙政治学教授格雷厄姆·艾利森说，现实提醒我们，核战争的威胁真实存在，其后果是灾难性的。主要大国应坚持“核战争打不赢也打不得”。中德两国元首会晤强调，共同反对使用或威胁使用核武器，G20峰会通过的《二十国集团领导人巴厘岛峰会宣言》也重申这一点，这是朝着正确方向迈出的一步。

中国人民解放军军事科学院战争研究院研究员李抒音认为，大国在谋求自身利益时应该考虑利益边界和所担负的全球责任，不能出于一己之私利用他国危机拱火浇油，让世界更加动荡不安。中小国家也应该避免为他国所利用、沦为大国博弈的工具。

澳大利亚国立大学战略研究名誉教授休·怀特指出，在世界向多极化转变的过程中，世界格局更加复杂，国家间博弈非常激烈。大国应当互相尊重、抱团取暖，而不是陷入对抗。

有事大家商量着办，推动实现共同和平与繁荣

“要以对话合作取代零和博弈，重视各国合理安全关切，增进战略互信，以和平方式解决分歧和争端。要以开放包容取代封闭排他，维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，摒弃冷战思维，不搞集团政治和阵营对抗。要以交流互鉴取代唯我独尊，坚持和而不同，反对以意识形态划线，推动构建人类命运共同体。”杨学军的发言引起与会代表的共鸣。

韩国世宗研究所理事长、亚太核不扩散和裁军领导小组副主席文正仁表示，期待在亚太地区开展包容而非排他性的合作，建立多边安全架构，推进集体安全。他还提出，在封闭的世界中，我们很难实现和平共存。有必要回到多边主义原则上来，尊重对方的文化历史、理解对方的战略想法，避免陷入所谓“文明的冲突”，推动实现共同和平与繁荣。

印度马诺哈尔·帕里卡尔国防分析研究所执行委员会成员谢卡尔·辛哈说，在这个充满考验的时代，几乎所有国家都面临抗击疫情、供应链中断等问题。各国应当建立互信机制，实现共同繁荣。

谈及如何管控地区冲突，土耳其尼桑塔西大学商务管理学院政治学与国际关系学系教授萨瓦什·比塞尔说，在冲突爆发之前，主要大国和联盟应该认识到造成冲突的潜在原因，共同防止冲突发生；冲突发生之后，应吸取教训，采取切实行动防止危机扩大、风险外溢；最终解决方案是制定安全政策，维护全球和平。

“国际危机的本质在于没有充足的国际公共产品，同时又存在太多全球性问题。”香港中文大学（深圳）校长讲座教授、国际事务研究院院长郑永年说，中国提出了全球发展倡议和全球安全倡议，两大倡议背后逻辑紧密联系，不仅是为中国、也是为区域和世界提出的。中国倡议具有开放性、包容性且不针对第三方，而是要解决共同面临的问题，这是真正的多边主义，“有事大家商量着办”。

(责编：贾文婷、刘洁妍)