本报记者 高 乔

据日本广播协会电视台报道，近日，日本自民党和公明党就日本自卫队拥有打击敌方发射基地的“反击能力”在实务层面协商一致。在执政两党达成共识的基础上，日本政府将把有关“反击能力”内容写入正在修改讨论的《国家安全保障战略》等3份安保文件。该动作被视为日本战后安保政策的一次重大转变。

动作频频

据日本《读卖新闻》报道，将于12月在内阁会议上通过的日本《国家安全保障战略》，将明确提到拥有以自卫为目的、攻击敌方导弹发射基地等的“反击能力”。日本防卫省为拥有“反击能力”而正在研究的远程导弹开发计划概要已经曝光，其核心是同时开发10种以上导弹。日本将争取在2028年以后，部署5倍于音速飞行的高超音速导弹；在2030年以后，装备用于岛屿防御的高速滑翔导弹。防卫省已向财务省申请5万亿日元的相关经费，将配合安保战略，制定相关细节和预算。

近来，日本在军事防卫方面动作频频。日本首相岸田文雄曾在11月28日声称，日本政府计划在2027年，将防卫费及相关预算占GDP比重，从目前的约1%提高到2%。

日本共同社报道称，防卫省正加紧开发可攻击他国疆域的装备，将把陆上自卫队“12式陆基反舰导弹”的射程延长至1000公里左右，使其既能从车辆发射架，又能从飞机或舰艇进行发射。由于部署改良型导弹耗费时间，日本也出现了引进美制“战斧”巡航导弹的方案。

据日本《读卖新闻》报道，日本政府正在研究扩大陆上自卫队驻扎在冲绳的部队规模，组建“冲绳防卫集团”。陆上自卫队驻扎在冲绳的第15旅团，将从目前的“旅团”规模升格至“集团”，成为所谓“西南诸岛防卫”的核心部队。

重大转向

日本《朝日新闻》报道称，行使“对敌基地攻击能力”必须先由内阁制定基本处置方针，再由国会批准。将“对敌基地攻击能力”称为“反击能力”是自民党方面提出的方案，公明党未对此表示异议。要想不让攻击“敌方基地”的行为成为违反国际法的“先发打击”，关键在于如何判定“敌人已经着手发动攻击”。

“事实上，采用‘对敌基地攻击能力’与‘反击能力’并无多大区别，只是对外掩人耳目而已。日本政坛讨论的是何时何地发动攻击为好。但以拥有‘反击能力’为名，发展攻击性军事力量，已成为日本执政党共识。”中国社会科学院日本研究所研究员吕耀东在接受本报记者采访时分析，此前，同为执政党的日本自民党和公明党，在“对敌基地反击能力”这一议题上存在意见温差。每当自民党想要在增强“反击能力”上“更进一步”时，公明党往往会做一些适当“刹车”。如今，两党在日本自卫队拥有“对敌基地反击能力”上达成实质性共识，为该内容写入《国家安全保障战略》等3份安保文件扫除障碍，这意味着日本防卫政策可能发生重大转向。

威胁地区安全

12月，日本政府将修改构成日本外交和安全保障政策基础的三大战略性安保文件《国家安全保障战略》《防卫计划大纲》《中期防卫力整备计划》。据日本《朝日新闻》报道，《国家安全保障战略》指明国家外交和防卫政策的基本方针、《防卫计划大纲》规定10年内应拥有防卫力水平、《中期防卫力整备计划》规定5年内所需经费总额和武器装备数量。目前，日本政府正研究将《防卫计划大纲》更名为《国家防卫战略》，《中期防卫力整备计划》改称《防卫力整备计划》。

“两份安保文件更名，体现出日本对安全战略的重视程度不断升级。”吕耀东认为，若“反击能力”写入3份安保文件，意味着增强“对敌基地反击能力”上升为国家安全战略，将实质性冲击日本和平宪法第九条中“永远放弃以国权发动的战争、武力威胁或武力行使作为解决国际争端的手段”的规定，违背“专守防卫”原则。同时，3份安保文件也可能围绕“反击能力”改变具体防卫政策，包括研发、购买更具攻击力的高精尖武器装备、提高防卫费预算等。这无疑将对地区安全造成更大威胁。

(责编：岳弘彬、白宇)