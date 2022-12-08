毛鹏飞 汪 艺

马来西亚新内阁成员12月3日在首都吉隆坡国家皇宫宣誓就职，最高元首阿卜杜拉和已经就职的总理安瓦尔出席仪式。安瓦尔此前一天在宣布内阁名单时表示，新政府将重点推动经济发展，专注于落实可减轻人民负担的举措。

分析人士指出，今年11月马来西亚国会下议院举行选举，但没有政党或政党联盟赢得简单多数席位，因此随后的总理人选和内阁成员产生过程一波三折。新政府以发展经济、改善民生为施政目标，各方需要弥合分歧，积极开展合作。

马来西亚国会下议院共有222个议席，通常在下议院取得过半席位的政党或政党联盟可以单独组阁，该政党或政党联盟的领导人可以出任总理，也可以向最高元首建议总理人选。此次选举中，安瓦尔领导的希望联盟共拿下82个议席，数量最多，但距离单独组阁所需的至少112个议席仍差30席。

11月24日，最高元首阿卜杜拉召开马来西亚统治者会议，最终决定委任安瓦尔为新总理。随后，如何平衡各政党利益，与国民阵线、沙捞越政党联盟等合作组成团结政府，成为考验安瓦尔的难题。

从最终结果看，安瓦尔12月2日公布的28人新内阁比上届规模有所缩小，两位副总理分别是来自国民阵线的马来民族统一机构（巫统）主席艾哈迈德·扎希德·哈米迪和来自沙捞越政党联盟的法迪拉·优素福。安瓦尔兼任财政部长，扎希德兼任乡村和地区发展部长，优素福兼任种植园企业和商品部长。赞布里·阿卜杜勒·卡迪尔担任外交部长，穆罕默德·哈桑担任国防部长。

分析人士认为，新内阁成员来自多个政党，显示出安瓦尔把巩固各党派间团结、确保新政府执政能力视为优先事项。

安瓦尔1991年至1998年间曾担任财政部长。11月24日他得到总理任命后，马来西亚股市应声上涨，这被视为市场对他改革新政的期待。马来西亚经济评论员蔡兆源表示，新内阁成员组成多元化，相信新内阁可以恢复市场信心。

12月4日晚，新任国际贸易和工业部长扎夫尔·滕库·阿卜杜勒·阿齐兹发布公告列出该部优先工作事项。他表示，要确保贸易仍是主要增长动力，有必要增加外来直接投资，继续推动马来西亚成为首选投资目的地和具有竞争力的贸易国；加强电子、化学与化工、纳米技术、智能制造等行业的发展。

安瓦尔11月25日在宣誓就职总理的第二天，就表示政府的首要任务是降低生活成本，减轻民众负担。对此，马来西亚太平洋研究中心首席顾问胡逸山表示，如何缓解民众越来越高的生活成本、保障粮食供应充足、制造更多就业机会、引进更多外资等，都是新政府的当务之急。

今年以来，鸡肉等一些食品价格在马来西亚上涨明显。为确保国内供给、稳定鸡肉价格，马政府此前曾暂停鸡肉出口。金融方面，今年9月，马币持续走弱，一度创下1998年亚洲金融危机以来最低水平。

马来西亚《星洲日报》指出，马来西亚新政府没有“蜜月期”，必须尽快处理眼下的各项难题。安瓦尔领导的政府虽获多方支持，然而各阵营与党派之间仍存在矛盾，一些争议不会因为在同一屋檐下而立刻消失，各方需要相互磨合，要以理性问政和建设性合作为执政基础。

马来西亚政治观察人士黄振威也认为，不同的政党联盟人士在同一个政府里工作，他们需要一段适应期以保证政府的稳定。

（据新华社电）

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