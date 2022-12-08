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相互交融  相互成就（记者手记）

管克江
2022年12月08日06:49 | 来源：人民网－人民日报
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　　和沙中商务理事会理事纳伊夫·穆卜提约的采访时间一再调整，直到晚上10点半，我们才在一个咖啡厅见面。纳伊夫连连表达歉意：“这些天太忙了。有很多来自中国的贸易代表团要洽谈，刚刚还接受了沙特电视台的采访，谈沙中两国的贸易前景。”

　　纳伊夫一家三代人都和中国结下了独特的缘分。40多年前，纳伊夫的祖父远赴中国参加了广交会。纳伊夫的叔叔也长期在中国从事投资和沙中贸易工作，曾担任沙中商务理事会主席。“我从小就听家人说，中国历史文化悠久，人民非常勤奋，中国未来的发展不可估量。”高中毕业后，纳伊夫到中国留学，先在北京语言大学学了两年中文，后到大连理工大学专攻国际贸易专业。如今，纳伊夫担任沙中商务理事会理事，也在为推动沙中经贸合作而努力。

　　中沙是全面战略伙伴。近年来，双边经贸合作实现了跨越式发展，中国是沙特最大的贸易伙伴国，沙特是中国的重要能源供应国及西亚北非地区最大贸易伙伴。沙特是最早支持并参与共建“一带一路”的国家之一。纳伊夫表示，共建“一带一路”同沙特“2030愿景”非常契合，沙中合作将推动两国携手发展。他的公司业务蓬勃发展，是沙中互利合作的生动缩影。“沙特与中国的贸易关系正处于历史最好时期——这是我们理事会成员的共识，沙中两国在不同领域的共赢成果不胜枚举，相信未来两国的合作将会更加密切和全面。”

　　国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。纳伊夫说，除了做好两国贸易，他还计划和朋友成立一家中文教育机构，帮助更多的沙特人学习中文，加深沙中民众相互了解，促进两国文化交流。

　　我们的交谈随着阿联酋通讯社编辑费拉斯·哈桑的加入变得更加热闹。哈桑也曾在中国留学和工作，这次他专门来利雅得报道首届中国—阿拉伯国家峰会。近年来，哈桑在采访中切实感受到阿拉伯国家同中国的合作不断深入，民众之间的交流沟通日益密切。哈桑表示，中国始终以自身发展维护和促进世界和平，中国发展同世界发展相互交融、相互成就。“共建‘一带一路’对广大阿拉伯国家意味着巨大机遇。我计划定期去采访一些共建‘一带一路’项目，讲好双方的合作故事。”

　　采访结束时，我们相约，等纳伊夫的中文教育机构开班时，我们一定再次相聚沙特，再叙中阿友好合作故事。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月08日 17 版）
(责编：岳弘彬、白宇)

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