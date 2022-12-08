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巴西汽车销量持续走高

本报记者  陈一鸣
2022年12月08日06:49 | 来源：人民网－人民日报
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　　巴西汽车销售商联合会近日发布的数据显示，今年11月，巴西汽车销量延续下半年以来的增长态势，达到20.39万辆，环比增长12.78%，同比增长17.98%，均超出市场预期。

　　随着零部件短缺问题日渐好转，巴西汽车制造行业呈现良好复苏势头。巴西汽车制造商协会主席德利马·莱特表示，今年下半年以来，巴西国内市场销售行情逐步走出颓势，再加上汽车出口量持续增长，有力推动了巴西汽车制造业重回景气区间。据预测，巴西今年全年汽车产量可达234万辆，同比增长4.1%，其中轿车和轻型商用车产量将达216万辆，同比增长4.4%。

　　巴西汽车销售商联合会主席毛里西奥·安德烈塔表示，巴西汽车市场加速回暖，其中，轻型电动汽车销售业绩亮眼。截至11月底，今年巴西轻型电动汽车销售量达4.37万辆，较去年同期增长43.5%。

　　“得益于消费者对环境保护和新技术应用的关注，巴西新能源汽车销量持续走高，或将改变以小型燃油车为主的汽车市场布局。”巴西电动汽车协会主席阿达尔贝托·马鲁夫认为，目前新能源汽车在巴西市场上仍处于起步阶段，但随着政府积极推出支持政策，其市场份额将不断增加。

　　另据报道，欧洲汽车制造商斯特兰蒂斯集团和桑坦德银行巴西分行近日宣布将重组双方在巴西的汽车金融合作伙伴关系。分析认为，此次合作进一步显示国际投资者看好巴西电动汽车市场的潜力。

　　汽车业是巴西的重要经济支柱，对巴西工业产值贡献率保持在20%左右。“汽车业可被看作是巴西经济状况的晴雨表。”巴西经济学家林斯对本报记者表示，鉴于行业对钢材、配件、机械等上游产业的带动作用，以及新能源汽车市场的潜力，汽车业的良好表现将助力巴西经济复苏和发展。

　　（本报里约热内卢12月7日电）


　　《 人民日报 》（ 2022年12月08日 17 版）
(责编：岳弘彬、白宇)

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