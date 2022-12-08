本报记者 颜 欢 周 輖

“中国市场对于包括沙特阿拉伯在内的世界各国都是最重要、最具潜力的市场之一。”沙特阿拉伯旅游大臣艾哈迈德·哈提卜近日接受本报记者采访时表示，沙中加强旅游合作前景广阔，“不少沙特民众前往中国旅游、体验中国文化，也有越来越多中国游客选择沙特作为旅游目的地”。

哈提卜说，沙特重视发展旅游业，于2019年起开放接待国际游客，向49个国家推出了一年多次往返电子签证，中国就是其中之一。目前，中国游客打开沙特电子签证申请网页，填写个人信息并在线缴费后，只需等待片刻，前往沙特旅行的签证文件便会发送到申请者邮箱。“访问沙特”网站上还有丰富的文化信息、旅游资讯以中文呈现，帮助中国游客熟悉沙特国情和主要景点。

“旅游有助于不同国家民众加强沟通、增进友谊。”哈提卜说，到中国旅行、品尝中国美食给沙特游客带来了美好体验，沙特丰富的旅游资源也对中国游客有吸引力，“非常期待与中国游客分享我们独具特色的自然和人文景观”。

“开放国际旅游当年，中国就成为了沙特的主要客源市场之一。”哈提卜表示，为吸引中国游客，沙特提供包括签证、信息、金融服务等便利。“中国游客不仅喜爱沙特旅游景点，还与本地民众友好相处，尊重并享受这里独特的文化氛围。”

哈提卜告诉记者，旅游已成为沙中友好合作的重要领域。沙特不仅同中国开展了相关高级别对话，还和中国企业签署合作协议，共同推动两国人员往来和文化交流。如今，中国游客在沙特可以使用电子支付方式进行消费，还有沙特公司专门为中国游客提供个性化、定制化的旅游咨询服务。

沙特于2016年提出“2030愿景”，希望将文娱旅游打造为沙特支柱产业之一。据哈提卜介绍，沙特向外国游客推出入境便利措施以来，旅游市场增长强劲。“发展旅游业是我们推动沙特经济多元化的重要举措之一。”哈提卜说，“我们对推动沙中旅游合作充满信心，欢迎更多中国朋友来我们美丽的国度访问，享受阳光和沙滩。”

《 人民日报 》（ 2022年12月08日 17 版）

(责编：岳弘彬、白宇)