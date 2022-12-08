本报记者 邹 松

近日，非盟工业化和经济多元化特别峰会在尼日尔首都尼亚美举行，会议主题为“非洲工业化，再次承诺实现包容性和可持续的工业化和经济多元化”。其间，非洲开发银行、非盟等机构联合发布的《非洲工业化指数》报告显示，37个非洲国家的工业化进程在过去11年间取得积极进展。非盟对此发表声明称，非洲国家要持续扩大在基础设施和能源领域的投资，发展可持续的经济特区和工业园区，进一步提升非洲工业制造业的整体竞争力。

地区工业化水平不断提升

非盟旨在通过此次会议进一步明确非洲各国工业发展的比较优势，完善非洲大陆工业化整体布局，加快非洲工业化步伐。此次发布的《非洲工业化指数》报告对52个非洲国家在制造业表现、劳动力素质、商业环境、基础设施水平等19个领域的关键指标进行评估，结果显示，有37个国家的工业化水平在过去11年间获得提升。其中，南非、摩洛哥和埃及工业化水平排名靠前，吉布提、贝宁、莫桑比克、塞内加尔等10国的工业化水平进步较大，排名上升至少5位。

报告指出，这些工业化水平较高的国家贡献了非洲大部分工业制造业产品的出口额。从区域看，北非地区仍是非洲工业化水平最高的地区，其后依次是南部非洲、中部非洲、西非和东非。与会各方普遍认为，随着非洲大陆自贸区建设的稳步推进，非洲工业化进程将进一步提速。

非洲开发银行工业和贸易发展部负责人阿卜杜·穆赫塔尔表示，非洲国家可以通过进一步整合和利用本土市场来加速推动工业化进程。“非洲大陆自贸区完全建成后，地区有望创造出一个13亿人口、总消费和商业支出高达4万亿美元的单一市场，这将为加强非洲国家间的跨国贸易和生产联系创造机会，通过区域一体化提升非洲国家制造业竞争力。”

非盟表示将与发展伙伴合作，加快建立“非洲工业观察站”在线平台，监测非洲大陆自贸区框架内的工业化参数，以提供决策依据。非盟委员会工业、矿产、创业和旅游业负责人奇乌姆亚表示，这些工具将促进非洲国家的工业政策制定，让决策者和私营部门更清楚地看到非洲工业化提速带来的巨大发展机遇。

最大程度激发工业化潜力

“非洲工业化起步较晚，但发展空间很大。非洲国家需要抓住发展机遇，努力提升自身在全球产业链中的地位。”塞内加尔经济学家萨姆巴分析说，非洲传统制造业较多集中于农产品加工，以及棉纺织品、水泥等初级工业产品生产领域。非洲国家应借助非洲大陆自贸区建设，进一步释放域内贸易潜力，整合区域工业化布局，促进协同发展，加快非洲工业化进程。

根据世界银行发布的《全球营商环境报告》，非洲国家近年来在营商环境、电力供应、税收透明度、产权保护等方面的商业指标持续改善。报告建议，鉴于非洲地区具备人口红利优势，而推进工业化进程又需要大量各类技术人才，加强对非洲青年群体的职业技能培训是非洲工业化进程提速的必然要求。

坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学中国研究中心主任汉弗莱·莫西分析认为，以信息技术促进工业发展是非洲工业化的必由之路，目前非洲各地已发展建设起数百个技术中心，拉各斯、开普敦等区域中心云集了成千上万家初创企业。

非盟强调，在国际金融机构和合作伙伴的支持下，非洲国家仍需进一步增加在基建与能源领域的投资，以降低工业化进程中的生产成本，提高产业竞争力。

南非国际事务研究所的报告指出，非洲国家应加强工业协同发展战略，最大程度激发非洲地区的工业化潜力。非洲大陆自贸区建设可优先着手区块链、大数据、云计算、物联网等技术应用，加速推动非洲工业整体结构优化，为非洲大陆内部贸易联通铺平道路。

中非工业园区建设提供重要助力

与会各方一致认为，推进建设高质量的经济特区和工业园区将极大助力非洲工业化进程。

随着共建“一带一路”不断走深走实，一大批由中非工业园区建设领衔的非洲工业发展亮点不断涌现。埃塞俄比亚是较早进行工业园区建设的非洲国家之一。继2015年中土集团建设埃塞首个现代化工业园阿瓦萨工业园以来，中企相继签约孔博查、阿达玛、德雷达瓦等近10个工业园项目。据“非洲报道者”网站近日报道，埃塞10个工业园内共有189家公司，创造了7万多个工作岗位，年出口额达1.65亿美元。依托工业园区的集群效应和亚吉铁路等交通基础设施作用，埃塞作为东非地区工业中心地位初显，内外贸易增量显著。世界银行日前公布的报告预测，埃塞2022年国内生产总值将增长4.8%，2023年将增长5.7%，工业、私人消费和投资是主要推动力。

尼日利亚莱基自贸区位于几内亚湾黄金海岸，南临大西洋，由中土集团建设运营，是中企与非洲国家政府以“政府和社会资本合作”（PPP）模式合作运营的工业园区。该自贸区距莱基新港仅3公里，区位优势明显，形成了“前港、中区、后城”的发展模式。截至2022年8月，园区内共有54家企业入驻运营。

近日，位于安哥拉首都罗安达的华为安哥拉科技园区举行揭幕仪式。安哥拉电信、信息技术和社会传播部部长马里奥·奥利韦拉与华为签署“数字人才”培养项目的谅解备忘录。根据协议，华为ICT（信息与通信技术）学院将在5年内为安哥拉培训超过1万名学员。华为倡导的数字人才培养体系也将被纳入安哥拉数字化转型议程的总体框架。奥利韦拉表示，中国企业对安哥拉的数字人才培养发挥了重要作用，安哥拉政府将继续与中国企业合作，促进本国的工业化、数字化和现代化。

埃及工业与外贸部经济学家巴克尔·梅特沃利分析认为，非中加强合作契合非洲国家推进工业化进程的需要。近年来，中国帮助非洲国家承建了一大批大型交通和能源基础设施，帮助破解非洲工业发展的诸多瓶颈。中企不仅带来了资本和技术，还为非洲国家培养了一大批现代工业人才，有助于非洲国家加速推进工业化，提高非洲工业制造业在全球产业链供应链中的地位。

（本报约翰内斯堡12月7日电）

《 人民日报 》（ 2022年12月08日 17 版）

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