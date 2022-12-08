陈伟庆

12月7日至10日，习近平主席赴沙特阿拉伯利雅得出席首届中国—阿拉伯国家峰会、中国—海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并对沙特进行国事访问。习近平主席将同阿拉伯国家领导人就中阿全方位合作及重大国际和地区问题深入交换意见，共同擘画中阿、中海、中沙关系发展新蓝图，携手打造面向新时代的中阿命运共同体。

中阿政治互信深化巩固。中国坚定支持阿拉伯国家维护国家主权、安全和稳定，自主探索符合本国国情的发展道路。在涉及中国核心利益和重大关切的问题上，阿拉伯国家始终给予中方坚定有力的支持。中阿都支持维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序，反对一切形式的霸权主义和强权政治。阿拉伯国家积极响应和支持习近平主席提出的构建人类命运共同体理念及全球发展倡议、全球安全倡议。截至2022年10月，已有17个阿拉伯国家支持全球发展倡议，12个阿拉伯国家加入“全球发展倡议之友小组”。

中阿互利合作成果丰硕。中国是阿拉伯国家第一大贸易伙伴，2021年中阿贸易额达3303亿美元。中国已同20个阿拉伯国家及阿盟签署共建“一带一路”合作文件，双方共建“一带一路”不断走深走实。中阿在5G通信、航天卫星、可再生能源、人工智能、大数据等高科技领域合作方兴未艾。中阿坚持团结合作，共同抗击疫情。双方在疫苗研用、联防联控、经验共享、医疗药品等方面高效合作，为全球抗疫合作树立典范，成为中阿命运与共的生动写照。

中阿人文交往日益密切。中华文明与阿拉伯文明的友好交往源远流长，古丝绸之路即是生动有力的见证。中国航海家郑和多次到达阿拉伯地区，成为传播友谊和知识的使者。中阿两大文明都包含有人类发展进步所积淀的共同理念和共同追求，都重视中道平和、忠恕宽容、自我约束等价值观念。近年来，“汉语热”在阿拉伯国家持续升温。截至2022年10月，已有4个阿拉伯国家宣布将中文纳入国民教育体系，15个阿拉伯国家在当地开设中文院系，13个阿拉伯国家建有20所孔子学院、2个独立孔子课堂。

中海关系不断提质升级。近年来，中海关系健康、稳定、全面发展，走在中国同阿拉伯国家关系前列。双方建立了战略对话机制，在国际和地区事务中保持密切协调沟通。中国长期保持海合会第一大贸易伙伴，2021年中海贸易额逆势增长44%。当前，中海合作正从传统能源领域逐步拓展升级到高科技和新兴产业。当前形势下，中国和海合会国家作为好兄弟、好朋友、好伙伴，将继续守望相助、相互支持。

中沙关系发展驶上快车道。中方高度重视中沙关系发展，将沙特置于中国外交全局尤其是中东地区外交的优先位置。2016年1月，习近平主席对沙特进行国事访问，中沙建立全面战略伙伴关系，并决定成立中沙高级别联合委员会。沙特是中国在西亚北非地区第一大贸易伙伴，2021年中沙双边贸易额873.1亿美元，同比增长30.1%。中方将继续推动共建“一带一路”倡议同沙特“2030愿景”对接，打造两国能源、经贸、高技术等领域高水平合作格局。

相信习近平主席此访必将推动中阿、中海、中沙关系迈上新台阶。中国同阿拉伯国家共商发展大计、共绘合作蓝图，将为维护世界和平稳定、促进全球发展作出新的贡献。

（作者为中国驻沙特阿拉伯大使）

《 人民日报 》（ 2022年12月08日 17 版）

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