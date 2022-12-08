12月7日至10日，习近平主席赴沙特利雅得出席首届中国—阿拉伯国家峰会、中国—海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并对沙特进行国事访问。习近平主席将同阿拉伯国家领导人共同擘画中阿友好合作新蓝图，推动中阿关系提质升级，为携手构建面向新时代的中阿命运共同体指明方向，为促进世界和平与发展注入信心与力量。

习近平主席出席首届中国—阿拉伯国家峰会，是新中国成立以来中国面向阿拉伯世界规模最大、规格最高的外交行动，将成为中阿关系发展史上具有划时代意义的里程碑。中国和阿拉伯国家同为发展中国家重要成员，同为国际舞台上重要政治力量。中国始终从战略高度看待中阿关系，始终把阿拉伯国家作为中国坚定走和平发展道路、加强同发展中国家团结合作、推动构建人类命运共同体的重要伙伴。近年来，中阿政治互信日益巩固，各领域务实合作成果丰硕，高质量共建“一带一路”不断取得新成效。中阿坚定支持彼此维护核心利益，携手捍卫国际关系准则。当前，世界百年未有之大变局加速演进，世界进入新的动荡变革期。召开首届中国—阿拉伯国家峰会是中阿在新形势下加强团结协作的战略抉择，双方将发出加强团结协作、坚定相互支持、促进共同发展、维护多边主义的强有力声音。

中国和海合会国家领导人第一次齐聚一堂，共商中海关系大计，对中海关系发展具有深远意义。海合会是中东海湾地区最具活力的地区组织，在国际和地区舞台上发挥着积极作用。中海是政治互信高、经贸合作实、人文交流密的好兄弟、好朋友、好伙伴，双方关系健康、稳定、全面发展，走在中国同阿拉伯国家关系前列，成为中国同发展中国家合作的典范。中国长期保持海合会第一大贸易伙伴，去年中海贸易额逆势增长44%。以中海关系的稳定性应对国际形势的动荡不安，以中海互利合作促进地区的繁荣发展，是推动中海关系迈上新台阶的应有之义。

习近平主席时隔6年再次访问沙特，将推动中沙全面战略伙伴关系向更高水平迈进。中国和沙特是相互信任、互利共赢、共同发展的好朋友、好伙伴、好兄弟。中方高度重视中沙关系发展，将沙特置于中国外交全局尤其是中东地区外交的优先位置。在国际和地区形势深刻复杂演变之际，中沙关系战略性、全局性更加凸显。中方将继续推动共建“一带一路”倡议同沙特“2030愿景”对接，打造两国能源、经贸、高技术等领域高水平合作格局，深化在国际和地区事务中的协调配合，不断丰富中沙全面战略伙伴关系的内涵。

长期以来，安全与发展一直是困扰中东国家的两大难题。中国在中东事务中始终坚持不干涉主权国家内政等原则，是促进中东和平、支持中东发展的重要建设性力量。2018年，习近平主席在中阿合作论坛第八届部长级会议开幕式上提出打造共同、综合、合作、可持续的安全架构，为破解中东安全困境提供重要思路。中国提出的全球安全倡议对促进中东和平稳定具有重要现实意义，得到阿拉伯国家的广泛认同和支持。中国提出全球发展倡议，得到17个阿拉伯国家支持，12个阿拉伯国家加入“全球发展倡议之友小组”。中国将同阿拉伯国家携手落实全球发展倡议，帮助阿拉伯国家改善民生，提高自主发展能力，助力阿拉伯国家实现联合国2030年可持续发展议程目标。中阿积极探索以发展促和平的中东治理路径，有助于中东地区实现持久和平与繁荣。

新的历史条件下，中阿双方比以往任何时候都更需要加强合作、共克时艰、携手前行。以习近平主席此访为新起点，中国必将与阿拉伯国家一道进一步弘扬中阿传统友好，不断充实和深化中阿全方位、多层次、宽领域合作格局，携手构建面向新时代的中阿命运共同体，造福中阿双方人民，带动发展中国家团结合作，共同维护世界和平与发展的事业。

《 人民日报 》（ 2022年12月08日 05 版）

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