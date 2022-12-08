应沙特阿拉伯王国国王萨勒曼邀请，国家主席习近平于12月7日至10日赴沙特利雅得出席首届中国—阿拉伯国家峰会、中国—海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并对沙特进行国事访问。阿拉伯国家人士接受本报记者采访时表示，习近平主席此访将为提升阿中、海中、沙中友好合作指明方向、擘画蓝图、规划路径，具有重要里程碑意义。阿方期待与中方继续坚定相互支持，扩大合作，携手打造面向新时代的阿中命运共同体，共同创造阿中关系的美好未来，为促进世界和平与发展贡献力量。

“必将成为阿中关系发展史上新的里程碑”

近年来，中阿战略伙伴关系持续取得新进展，共建“一带一路”收获累累硕果。面对变乱交织的国际环境，中国同阿拉伯国家发展友好关系的决心更加坚定，支持彼此捍卫核心利益的行动更加有力，发挥了促进世界和平发展、维护发展中国家利益的重要作用。

埃及埃中商会秘书长迪亚·赫尔米表示，中国始终坚持真正的多边主义，坚持推动高水平对外开放，与世界各国共享市场机遇。中国提出共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议等，彰显了维护世界和平、促进共同发展的大国担当。“在充满挑战的国际形势下，首届阿中峰会意义重大。阿中关系建立在信任和友谊基础上，必将不断实现发展。”

摩洛哥中国友好交流协会会长穆罕默德·哈利勒表示，即将举行的首届阿中峰会十分重要，阿方各界期望已久。峰会将对阿中关系发展做出整体擘画和设计，给两国人民带来更多福祉。

摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴表示，首届阿中峰会将为双方加强互利合作、实现共同发展擘画新蓝图。中国提出共建“一带一路”倡议、全球发展倡议等，为各国提供重要发展机遇。阿方应抓住机遇，更好实现自身发展。

埃及《金字塔报》副总编辑塔里克·苏努提表示，首届阿中峰会令人期待，将为双方深化各领域合作注入动力，“必将成为阿中关系发展史上新的里程碑”。

阿联酋沙迦大学传播学系主任杰罗·阿方索认为，当前全球面临能源危机、气候变化、经济增长乏力等共同挑战，各方需要携手应对。“我期待在这届峰会上，阿中双方可以达成更多合作协议，促进各领域交流合作走深走实。”

叙利亚旅华自媒体博主卢冉表示，中国提出共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议，旨在增进和平合作、加强相互理解，推动各国实现互利共赢。阿拉伯国家应当更加重视中国发展经验，进一步凝聚共识、聚焦发展。

沙特中国问题专家阿卜杜勒·阿齐兹·沙巴尼说，中国始终是阿拉伯国家真诚、可信赖的朋友。中东地区形势长期错综复杂，中国积极发挥负责任大国作用，始终在事关地区和平稳定的问题上秉持客观公正立场。中国作为世界上最大的发展中国家，在实现经济快速发展、消除绝对贫困等方面积累了成功经验，对阿拉伯国家具有重要借鉴意义。首届阿中峰会是一次历史性会议，必将推动阿中关系实现全方位发展。

沙特前驻华使馆文化参赞萨利赫·萨格里表示，阿中双方加强沟通合作，不仅将为阿中关系发展注入正能量，也有助于维护世界和平发展。

“将海中合作水平提升到新高度”

海合会是中东海湾地区最具活力的地区组织。中国在海合会成立之初便与其建立联系。41年来，中海关系日臻成熟，双方合作具有扎实基础和广阔发展前景。双方开拓进取，凝聚共识，提高双方关系水平，将推动中海互利合作更多惠及双方人民。

阿曼卡布斯苏丹大学历史系教授穆卡达姆表示，共建“一带一路”倡议提出以来，海合会国家积极响应参与。中国已经成为海合会第一大贸易伙伴。“此届峰会将进一步深化海合会国家与中国的战略互信，将海中合作水平提升到新高度。”

科威特大学工程学院副教授易卜拉欣表示：“我们与中企合作建设沙漠中的绿色新城，科威特民众对该合作项目高度关注。相信海合会国家将进一步加强与中方合作，共享中国发展机遇。”

阿联酋趋势研究与咨询中心高级研究员纳吉拉·阿扎鲁尼表示，中国与海合会国家的合作关系经历了时间考验，合作领域已经扩展到基础设施建设、商品和服务贸易、投资、数字技术等各方面。海中合作对于提升阿中整体合作具有重要意义，此届海中峰会将为双方进一步深化合作打下坚实基础。

杰罗·阿方索曾多次到访中国，高度评价海合会国家与中国的人文交流合作：“海合会国家和中国都有悠久灿烂的历史和文化，双方的人文交流丰富多彩。从各类文化论坛，到双方高校间的合作项目，我们可以真切感受到双方对文化交流的重视。未来，这种建立在相互理解基础上的友好关系将更加紧密。”

“沙中两国合作空间广阔、潜力巨大”

2016年1月，习近平主席对沙特进行国事访问期间，中沙两国宣布建立全面战略伙伴关系，并决定成立中沙高级别联合委员会。近年来，两国在政治、经贸、文化等领域保持紧密合作，务实成果不断显现。

阿卜杜勒·阿齐兹·沙巴尼表示，习近平主席再次对沙特进行国事访问，体现了中方对发展中沙关系的高度重视。近年来，沙中全面战略伙伴关系不断深化，双方合作取得许多重要成果。相信习近平主席此访将为两国关系发展注入新动力，推动双方在经贸、文化、教育等各领域合作进一步发展，让两国关系的基础更加牢固。

数据显示，沙特是中国在中东地区最大贸易伙伴，也是中国最大原油供应国，中国则稳居沙特第一大贸易伙伴。2021年两国贸易额达到873.1亿美元，同比增长30.1%。沙特驻华大使哈勒比表示：“今年以来，沙中双边贸易额继续保持高位增长，相互投资规模持续扩大，充分证明沙中两国合作空间广阔、潜力巨大。”

“目前全球面临地区冲突、疫情、粮食短缺等危机，多边主义的重要性更加凸显。中国作为具有国际影响力的大国，赢得阿拉伯国家的更多好感和关注。”沙特《利雅得报》专栏记者阿里·古海斯认为，沙特将中国视为非常重要的合作伙伴，期待通过习近平主席此访，两国能在经济、政治等方面继续优化升级合作，并为构建更加平等均衡的全球发展伙伴关系作出贡献。

沙特旅游局首席执行官法赫德·哈米达丁表示：“这是一次十分重要的访问，必将引领两国各领域合作迈上新台阶。”他强调，中国市场对沙特发展旅游业十分重要，沙特正在采取措施吸引更多中国游客到来，并积极为中国企业在沙特投资兴业创造便利条件。习近平主席此次访问将让中国民众和企业更加了解沙特，进一步促进两国之间的经贸与人文交流。

沙特科研与知识交流中心研究员法赫德·马内伊表示，习近平主席此访有助于提升沙中关系的战略内涵，有利于推进双方在贸易、技术创新和工业转型等领域合作，必将增进双方共同利益。

沙特著名诗人萨利赫·欧麦里表示：“沙中两国都致力于文明对话，倡导包容互鉴，加强文化交流的基础好、潜力大。沙特已经将中文纳入本国所有教育阶段的课程中，这对加强双方人文交流十分有益。同时，沙中旅游合作也值得期待。习近平主席的访问必将促进双方开展更加丰富多彩的人文合作，深化民众间的相互了解。”

（本报利雅得、北京12月7日电 记者管克江、谢亚宏、黄培昭、颜欢、任皓宇、沈小晓、程是颉、薛丹、宦翔）

《 人民日报 》（ 2022年12月08日 02 版）

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