本报记者 管克江 颜 欢 谢亚宏 宦 翔

应沙特阿拉伯王国国王萨勒曼邀请，国家主席习近平于12月7日至10日赴沙特利雅得出席首届中国—阿拉伯国家峰会、中国—海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并对沙特进行国事访问。

这是中国同阿拉伯国家、海合会国家之间的首届峰会，是载入中阿、中海关系史册的里程碑事件，反映出双方关系提升到了新高度、新水平，充分体现了阿拉伯国家对中国的高度重视，以及对加强对华合作的热切期待。习近平主席时隔6年再次对沙特进行国事访问，充分体现了中方高度重视中沙关系发展，将沙特置于中国外交全局尤其是中东地区外交的优先位置。

历史上，古老的丝绸之路见证中国和阿拉伯两大文明遥相辉映。今天，共建“一带一路”成为推动双方友好交往的新纽带，中阿深厚的传统友谊和全面合作、共同发展、面向未来的中阿战略伙伴关系全面巩固，中海务实合作不断深化，中沙全面战略伙伴关系迅速发展。面对百年变局和世纪疫情，中国和阿拉伯朋友始终风雨同舟、命运与共，成为南南合作的典范。

各方坚信，习近平主席这次历史性访问必将推动中阿、中海及中沙友好合作迈上新台阶，为中阿战略伙伴关系开辟更广阔的前景，引领中国和阿拉伯国家在构建中阿命运共同体的道路上大踏步前进。

携手打造面向新时代的中阿命运共同体

中阿是全面合作、共同发展、面向未来的战略伙伴，一贯在涉及彼此核心利益和重大关切的问题上相互支持，在重大国际和地区问题上协调与配合。

2016年，习近平主席在阿拉伯国家联盟总部发表重要演讲，为破解“中东之问”全面阐述中国主张，为中东地区和平发展贡献中国智慧——化解分歧，关键要加强对话；破解难题，关键要加快发展；道路选择，关键要符合国情。

习近平主席提出和平、创新、引领、治理、交融的行动理念，强调做中东和平的建设者、中东发展的推动者、中东工业化的助推者、中东稳定的支持者、中东民心交融的合作伙伴。

时任埃及文物部部长达马提至今难忘聆听演讲的感受：“论述鞭辟入里、金句满满，为阿中各领域交往做出了顶层设计，并为阿拉伯国家发展提供诸多支持和启迪。”

近年来，习近平主席在多个重要场合倡议构建中阿命运共同体，亲自推动中阿团结友好与战略合作。

“让我们发扬丝路精神，一步一个脚印朝着目标前行，为实现中阿两大民族伟大复兴、推动建设中阿利益和命运共同体而不懈努力！”

“当前形势下，中阿双方比以往任何时候都更需要加强合作、共克时艰、携手前行。”

“中方愿同阿拉伯国家一道，继续坚定相互支持，扩大合作，携手打造面向新时代的中阿命运共同体，共同创造中阿关系的美好未来，为促进世界和平与发展贡献力量。”

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阿盟秘书长盖特表示，阿中合作潜力巨大，阿拉伯国家愿集体参与“一带一路”建设。阿方赞同习近平主席关于打造中阿命运共同体，推动构建人类命运共同体的主张。

沙特外交事务国务大臣阿德尔·朱拜尔说，新时代的阿中合作以共建“一带一路”为引领，努力打造阿中命运共同体，用实际行动解答“中东之问”，破解“中东难题”。

中阿双方携手加强共建“一带一路”倡议同地区发展战略对接，中阿全方位合作进入新阶段——

在阿联酋，阿布扎比塔维勒海水淡化项目去年底并网成功，每天可产出合格饮用水90万吨；在科威特，穆特拉住房基础设施建设项目全部移交，助力当地民众实现对美好生活的向往和追求；在阿曼，占地1154公顷的伊卜里光伏电站项目不仅缓解了阿曼的用电紧张问题，也为该国的能源转型提供了重要推动力……

埃及前总理伊萨姆·沙拉夫表示，共建“一带一路”代表了经济全球化未来的发展方向，也将大大助力包括阿拉伯国家在内的共建国家的经济增长，促进当地民众生活水平不断提高。

2013年以来，中国已为阿拉伯国家培训各类人才2.5万，向阿拉伯国家提供约1.1万个政府奖学金名额，派出医疗队80批次，医疗队员近1700人次。截至今年10月，已有4个阿拉伯国家宣布将中文纳入国民教育体系，15个阿拉伯国家在当地开设中文院系，13个阿拉伯国家建有20所孔子学院、2个独立孔子课堂。

中阿共同以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明共存超越文明优越，促进各国人民相知相亲，共同维护世界文明的多样性。

“阿中两大文明都具有进步、开放、爱好和平与合作的特点。”阿盟社会事务助理秘书长海法认为，文明多样性是推动人类社会发展进步的源泉，期待阿中双方继续秉持平等、包容、公正的精神，促进不同文明间的沟通与交融，实现全面、可持续发展。

推动中海互利合作更多惠及双方人民

在卡塔尔首都多哈以北约15公里处，一座形似“金碗”的建筑汇聚了全球目光。这是由中国企业承建的卢塞尔体育场，也是2022年卡塔尔世界杯的主体育场。

卢塞尔体育场采用多项环保节能技术，并大量使用可回收材料，是世界上最节能环保的体育场之一。为了在炎热干燥的气候下给观众带来舒适的观赛体验，项目团队将体育场设计成双幕墙结构，运用30多个专业大类、45个专项设计、99个电子系统，是世界上专业接口最多、技术最先进的体育场之一。卡塔尔首相兼内政大臣哈立德表示：“卢塞尔体育场项目不仅是2022年世界杯关键设施，也是卡中务实合作的标志性项目。”

卡塔尔是海合会成员国。1981年，海合会成立，总部设在沙特首都利雅得，包括沙特、阿联酋、卡塔尔、科威特、阿曼和巴林6个成员国。海合会成立后，便与中国建立起良好关系，双方开拓了一系列务实合作领域。

一直以来，习近平主席高度重视中国同海合会国家的友好合作关系——

“双方是政治互信高、经贸合作实、人文交流密的好兄弟、好朋友、好伙伴。中方将一如既往同海合会发展长期友好关系。双方要加强规划和设计，突出合作重点，丰富合作内涵。”

“希望双方开拓进取，凝聚更多契合点，提高双方关系水平，推动中海互利合作更多惠及双方人民。”

“中方愿同沙方一道，促进中东地区和平稳定，推动早日达成中国—海合会自由贸易区协定，携手打造面向新时代的中阿命运共同体。”

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阿拉伯谚语说“独行快，众行远”，中国人常讲“朋友多了路好走”。从处理国际事务到推进民生项目，中海关系不断提质升级，为双方经济社会发展、人民生活水平提高提供了有力支持。

——政治互信高。中海双方一贯在涉及彼此核心利益和重大关切的问题上相互理解、相互支持。海合会国家坚定奉行一个中国政策，在涉台、涉疆、涉港、人权等问题上主持公道，理解支持中方的正当诉求。中方支持海合会国家为维护地区和平稳定所作努力，支持海合会国家在地区热点问题解决中发挥建设性作用。

——经贸合作实。去年，中海贸易额逆势增长44%，中国继续保持海合会第一大贸易伙伴地位。中阿（联酋）产能合作示范园、中国—阿曼（杜库姆）产业园、中东地区最大炼油厂科威特新炼厂项目等取得积极进展。中国和海合会还一致同意尽快完成中海自贸协定谈判。

——人文交流密。迪拜世博会上，中国馆的活动吸引了超过4600万人现场或线上参与。来自中国的大熊猫“京京”和“四海”已在卡塔尔“安家”。中国与海合会国家互办文物展览、开展联合考古、共同举办艺术节，为中海合作注入了更多人文动力。

海合会秘书长纳伊夫表示，中国是海合会重要的战略伙伴和最大的贸易伙伴，双方有着高度互信。相信海中合作有利于海湾地区的稳定与发展，并为双方人民带来巨大福祉。

推动中沙全面战略伙伴关系迈上新台阶

时钟拨回到2016年1月，习近平主席对沙特进行国事访问。不到26个小时，习近平主席同萨勒曼国王3次见面。萨勒曼国王将沙特最高级别勋章佩挂在习近平主席胸前。萨勒曼国王盛情邀请习近平主席前往自己的出生地“四方宫”参观。习近平主席与群众共同舞起沙特传统的“剑舞”，品尝阿拉伯咖啡、椰枣和传统面点，观看王宫内的图片和陈设，听萨勒曼国王的讲述……当地媒体说，这样“超高规格”的接待，充分体现出沙特对中国的友好和重视。

中国和沙特远隔山海，但交往和友谊源远流长。建交32年来，中沙双边关系全面、快速发展。

互尊互信、平等相待是中沙关系健康稳定发展的牢固基础——

在世界多极化、经济全球化不断向前推进的背景下，中沙关系越来越具有战略性和全局性，两国已成为彼此在全球的重要合作伙伴。2016年1月，习近平主席对沙特进行国事访问，中沙两国宣布建立全面战略伙伴关系，并决定成立中沙高级别联合委员会。作为世界主要经济体，中沙在世界贸易组织、二十国集团等多边平台保持良好沟通协作，共同为促进国际贸易投资、维护全球产业链供应链稳定发挥建设性作用。

优势互补、互利共赢是中沙关系长期造福两国人民的强大动力——

沙特是最早响应共建“一带一路”倡议的国家之一。中沙合资建设的中沙延布炼厂原油年加工能力2000万吨，产品远销欧洲和亚太地区，是中沙经贸合作的典范；吉赞商业港正式进入商业运营阶段，是中国企业在沙特境内从设计、建造再到参与运营的第一个港口；中沙签署北斗合作谅解备忘录，拓展空间技术和空间应用合作……共建“一带一路”倡议和沙特“2030愿景”持续深入对接，中沙务实合作硕果累累。

坦诚相见、民心相亲是中沙友谊历久弥新的不竭源泉——

患难见真情。中国人民记得，2008年中国四川汶川特大地震发生后，沙特第一时间向中国提供6000多万美元的现金和物资援助，这是中国政府收到的最大一笔海外单项援助。面对突如其来的新冠肺炎疫情，萨勒曼国王是第一个致电习近平主席支持中国抗疫的外国元首。中沙守望相助、共克时艰，在提供援助、疫情防控、科研攻关等方面密切合作，谱写了团结抗疫的友好篇章。

中国和沙特多次互相举办文化节和文物展活动，双方合作开展沙特塞林港遗址联合考古项目，2019年沙特宣布将中文纳入沙特所有教育阶段的课程中，越来越多的大中小学和社会机构开始教授中文。

相近的发展诉求、相同的发展使命、相融的发展利益为中沙关系向纵深发展提供了持久动力。

沙特驻华大使哈勒比表示，沙中关系自建交以来一直保持良好态势。“我们将和中国共同努力，达成更高的目标。”

沙中商务理事会主席穆罕默德·艾尔·阿吉兰表示，新冠肺炎疫情给世界经济带来的影响复杂深远，如何促进复苏发展是各国面临的共同课题。“在此背景下，我们应将发展置于国际议程的中心位置，向世界传递这个时代的信息，即共同发展、共同繁荣。”

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发展是人类社会的永恒主题，更是中阿共同肩负的历史责任。

当前，世界经济复苏面临各种挑战，人类发展面临重大挑战。中国坚持在和平共处五项原则基础上同各国发展友好合作，推动构建新型国际关系，深化拓展平等、开放、合作的全球伙伴关系，致力于扩大同各国利益的汇合点；中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济，更好惠及各国人民。

推动中阿、中海、中沙进一步合作恰逢其时。中方愿同广大阿拉伯国家加强战略和行动对接，携手推进“一带一路”建设，共同做中东和平稳定的维护者、公平正义的捍卫者、共同发展的推动者、互学互鉴的好朋友，努力打造中阿命运共同体，为推动构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

（本报记者黄培昭、周輖对本文亦有贡献）

《 人民日报 》（ 2022年12月08日 02 版）

(责编：岳弘彬、白宇)