新华社利雅得12月7日电 2022中国-阿拉伯媒体合作论坛5日在沙特阿拉伯首都利雅得举行。

本次论坛由中国中央广播电视总台和沙特新闻部联合主办，以“加强交流互鉴，推动构建中阿命运共同体”为主题，共有来自中国和22个阿拉伯国家的150多位政府官员、媒体机构代表及专家学者等以线上线下的方式参加论坛。

沙特商务大臣兼代理新闻大臣马吉德·卡斯比在视频致辞中说，阿拉伯国家将中国视为在各领域实现共同发展的可靠伙伴，期待双方通过本次论坛加强文化交流，促进民心相通，推动各领域发展，希望阿中媒体积极落实论坛成果，持续助力阿中合作。

中国中央广播电视总台台长慎海雄在视频致辞中表示，中央广播电视总台将以本次论坛为契机，与阿拉伯国家社会各界深化交流对话，加强务实合作，积极践行全球发展倡议和全球安全倡议，共同助力中阿战略伙伴关系迈上更高水平，为推动构建面向新时代的中阿命运共同体、构建人类命运共同体贡献媒体力量。

作为论坛的一项重要成果，中央广播电视总台与阿拉伯国家广播联盟共同发出《中国与阿拉伯国家深化媒体交流合作倡议》，倡导中国与阿拉伯国家媒体机构加强互学互鉴，恪守媒体职责，深化交流合作，为推动中阿战略伙伴关系迈上更高水平作贡献。

论坛上，中央广播电视总台与沙特广播局还共同发布合拍节目《心手相连》，并启动“中国影视作品阿拉伯国家展播活动”。

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