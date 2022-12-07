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外交部发言人：中方为全球生物多样性保护做出积极贡献

2022年12月07日21:46 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月7日电（记者 冯歆然）联合国《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（COP15）第二阶段会议将于12月7日在加拿大蒙特利尔召开。外交部发言人毛宁7日在例行记者会上回答相关提问时表示，中方高度重视生物多样性保护，自担任COP15主席以来，一直以最高的政治意愿和最强有力的务实行动推动COP15进程，为全球生物多样性保护做出了积极贡献。

　　“去年十月，中国举办COP15领导人峰会，习近平主席等9位公约缔约方领导人以及联合国秘书长出席并致辞，为大会注入强大政治推动力。”毛宁说，“习近平主席在会上提出开启人类高质量发展新征程的四点倡议，并宣布一系列东道国举措，包括率先出资15亿元人民币成立昆明生物多样性基金等，为全球生物多样性保护贡献了中国智慧和中国力量。”

　　她表示，作为主席国，中方一直不遗余力地发挥领导和协调作用，推动“2020年后全球生物多样性框架”谈判进程。自COP15第一阶段会议以来，中方主持召开了近40次公约主席团会议，100多场不同层级的双边和多边会议，推动各方凝聚共识。此外，中方还充分利用联合国、二十国集团、气候变化沙姆沙伊赫大会等重要场合和时机，与各国就推动第二阶段会议成功进行沟通协调，有效提振了全球生物多样性治理的政治势头。

　　“COP15第二阶段会议将在蒙特利尔召开。中国将持续发挥主席国作用，与各缔约方和利益攸关方密切合作，推动达成‘2020年后全球生物多样性框架’，顺利完成大会各项议程，推动《生物多样性公约》有关生物多样性保护、可持续利用以及惠益分享等三大目标的全面实现。”毛宁说。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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