新华社北京12月7日电（记者冯歆然）应沙特阿拉伯王国国王萨勒曼邀请，国家主席习近平于12月7日至10日赴沙特利雅得出席首届中国－阿拉伯国家峰会、中国－海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并对沙特进行国事访问。外交部发言人毛宁在7日例行记者会上介绍有关情况。

毛宁表示，习近平主席出席首届中国－阿拉伯国家峰会，是新中国成立以来中国面向阿拉伯世界规模最大、规格最高的外交行动，将成为中阿关系发展史上具有划时代意义的里程碑。

“当前，百年变局加速演进，世纪疫情反复延宕，世界进入新的动荡变革期。召开首届中阿峰会，是双方在当前形势下加强团结协作的战略抉择。”毛宁说。

毛宁表示，中方希望同阿方以召开峰会为契机，共商中阿关系发展大计，共绘未来合作蓝图，共创中阿战略伙伴关系美好未来；进一步凝聚中阿双方在重大地区和国际问题上的战略共识，发出加强团结协作、坚定相互支持、促进共同发展、维护多边主义的强有力声音；共同落实全球发展倡议、全球安全倡议，高质量共建“一带一路”，为中东与世界的和平与发展注入正能量；全力构建面向新时代的中阿命运共同体，规划路径方向和务实举措，带动发展中国家整体团结，为构建人类命运共同体作出贡献。

毛宁说，海合会国家是中国在中东地区重要合作伙伴，中国自海合会建立伊始便同其建立联系。41年来，中海关系全面、快速、深入发展，在经贸、能源、金融、投资、高科技、航天、语言文化等领域开展了富有成果的合作，走在中国同中东地区国家合作前列。

“首届中海峰会将是中国和海合会国家领导人第一次齐聚一堂，共商中海关系大计，对中海关系发展将具有深远意义。”毛宁表示，习近平主席将同与会各国领导人就中海关系及共同关心的问题深入交换意见。相信本届峰会将赓续中海友好传统，进一步充实中海关系战略内涵，推动中海关系迈上新台阶。

毛宁说，沙特是中国的全面战略伙伴，两国发展战略契合、发展理念相近、发展优势互补，是天然的合作伙伴。近年来，在中沙两国领导人亲自关心和战略引领下，中沙政治互信不断巩固，发展战略深入对接，各领域务实合作成果丰硕，人文交流日益密切，在国际和地区事务中保持良好协调和配合。

毛宁表示，习近平主席此次对沙特进行国事访问，是党的二十大胜利召开后，习近平主席首次访问中东地区国家和时隔六年再次访问沙特。访问期间，习近平主席将同萨勒曼国王和穆罕默德王储兼首相就中沙双边关系及共同关心的问题深入交换意见，推动中沙全面战略伙伴关系向更高水平迈进。

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