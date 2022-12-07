新华社北京12月7日电 题：携手共进 谱写共建中阿命运共同体新篇章——阿拉伯国家各界人士热切期待习近平主席中东之行

新华社记者

应沙特阿拉伯王国国王萨勒曼邀请，国家主席习近平将于12月7日至10日赴沙特利雅得出席首届中国－阿拉伯国家峰会、中国－海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并对沙特进行国事访问。

习近平主席此行受到高度关注。阿拉伯国家各界人士热切期待习近平主席的到来，认为此行对中阿关系具有里程碑式重要意义，为携手构建面向新时代的中阿命运共同体注入新动力。双方将以此为契机，弘扬传统友好，深化各领域合作，加强文明交流，造福中阿人民，带动发展中国家团结合作，共同促进世界的和平与发展。

成为中阿关系新的里程碑

从2000多年前的古丝绸之路，到面向新时代的中阿命运共同体，和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢始终是中阿历史交往的主旋律。当前，世界正经历百年未有之大变局，中国和阿拉伯国家面临相似的历史机遇和挑战，更加需要传承历史友好，深化战略合作。中阿峰会的举行，将进一步凝聚双方在全球治理、发展与安全、文明对话等重大问题上的共识，为中阿战略伙伴关系开辟更广阔的前景。

“首届中阿峰会将成为阿中战略伙伴关系发展中的里程碑！”阿尔及利亚瓦德大学政治与国际关系学教授阿卜杜勒-哈米德·法拉杰对习近平主席出席中阿峰会充满期待。他认为，面对国际新形势，此次峰会正逢其时，不仅将为阿中各领域合作开辟新的美好前景，也将为弘扬真正的多边主义、构建多极化世界秩序作出贡献，并为推动全球经济复苏带来新机遇。

“阿拉伯国家领导人同习近平主席将进行面对面交流，我们期待阿中战略伙伴关系实现新的飞跃，”法拉杰说，“峰会将促进阿拉伯国家发展愿景同‘一带一路’倡议对接，为双方企业投资带来更多机遇。”

已出版两部中国研究专著的约旦中国问题专家、作家萨米尔·艾哈迈德期待习近平主席此行推动阿中开展更紧密的交流合作。“中国重视同阿拉伯国家的务实合作和共同发展，长期以来，阿拉伯国家分享了中国快速发展带来的机遇，”艾哈迈德说，“阿拉伯国家领导人同习近平主席举行中阿峰会为构建阿中命运共同体注入动能，对双方乃至世界发展繁荣产生深远影响。”

面对中东地区错综复杂的热点问题，中国积极发挥负责任大国作用，与阿拉伯国家加强沟通协调，坚定秉持正义立场。巴勒斯坦前外交部长助理马赞·沙米耶对此表示高度赞赏。他说，阿中双方在经济、能源、科技等领域保持密切合作，中方还就地区和平稳定提出重要倡议，受到阿拉伯国家高度重视。此次峰会将是落实中方倡议的重要契机，期待峰会将为解决中东问题提供新机遇。

巴勒斯坦前驻阿盟大使巴拉卡特·阿尔法拉认为，阿中双方在经济、政治、人文交流、环境保护等诸多领域都展开密切合作，这契合双方共同利益。其中，已成立18年的中阿合作论坛起到了十分重要作用。此次习近平主席出席峰会，将促进双方关系进一步向前发展，双方在国际舞台上代表发展中国家奏响发展合作更强音。

通过文化艺术、教育、人员等交流，阿中双方还将在人文交流领域拥有广阔发展前景，埃及苏伊士运河大学政治学教授拉娜·穆罕默德对此深信不疑。她表示：“我期待今后阿中双方在高校间建立远程教育合作项目，双方还要在互联网空间中建立更多联系，携手推动构建网络空间命运共同体。”

赋予中海合作更深厚内涵

在中国和海合会国家领导人关心和引领下，中国与海合会国家关系一直健康、稳定、全面发展，双方能源、基建、金融、投资、高技术等领域合作不断深化。巩固政治互信、打造更多合作亮点、深化合作内涵，这是双方的共同期盼。而随着此次中国-海合会峰会的召开，中海关系定将迈上新的台阶。

“中国与海湾国家加强交流合作，为本地区经济政治稳定构筑了一道‘安全阀’。”阿联酋萨卡尔战略研究中心主任穆汉纳德·阿扎维认为，海湾国家和中国的关系日趋紧密，期待习近平主席此行将全面深化双方合作。

阿联酋迪拜媒体公司经济分析师赛义德·哈德拉米强调，海湾国家同中国经济合作建立在相互尊重基础上，期待习近平主席此行进一步促进海合会国家和中国的经贸往来，推动双方在共同发展繁荣的道路上行稳致远。

中国长期保持海合会第一大贸易伙伴，即使在受疫情困扰的2021年，中海贸易额仍逆势增长44%。“海湾国家和中国经济互补性非常强，”科威特《阿拉伯人》报总编法沃兹·巴哈尔说，今后双方在能源转型、基础设施建设、数字化转型和环境治理等诸多领域还将挖掘更大合作潜力。

巴哈尔以基础设施建设为例说，海湾国家非常重视基建，而中国企业在技术、管理、经验等方面极具优势。近期将交付验收的海湾地区规模最大的科威特大学城项目就是有力例证。“我期待中国-海合会峰会将进一步加强双方在基建、能源、环境治理等领域的合作。”

在全球经济复苏乏力的当下，卡塔尔大学国际关系学院教授凯尔·迪巴特期待中国-海合会峰会能为世界经济复苏提供推动力。迪巴特说：“中国是推动全球经济发展的重要引擎，而海湾国家是全球最重要油气能源输出地，双方均奉行经济开放政策。双方深化合作不仅有利彼此，也将惠及世界。”

当前，“中文热”在海湾国家日益兴起。作为这一现象的见证者，科威特大学文学系主任阿卜杜·哈迪·阿杰米由衷期待海湾国家与中国能进一步发展教育合作和文化交流。“中国文化、哲学、历史等对许多科威特人具有很强吸引力，当地很多学生渴望学习这些内容、了解中国，希望双方高校进一步加强交流合作，增进人民之间的了解与友谊。”

擘画中沙关系更美好图景

建交32年来，无论世界风云如何变幻，奠定中沙友谊友好关系的基石从未改变。政治上秉持相互尊重、经济上坚持互利共赢，时至今日，中国和沙特阿拉伯已成为前进和发展道路上的好朋友、好伙伴、好兄弟。继续深化中沙友谊，为两国人民创造更加美好生活并为世界发展繁荣贡献力量，是人们对中沙关系发展寄予的期望。

“我期待通过习近平主席此次国事访问，沙中能将两国关系打造成国际上双边关系发展的典范！”沙特中国问题专家阿卜杜勒·阿齐兹·沙巴尼认为，目前沙中全面战略伙伴关系稳步发展、走深走实，在经贸、政治、人文交流等领域收获累累硕果。

“如今两国经贸往来日益密切，在国际舞台上双方也始终相互信任支持，共同为维护地区及世界和平稳定贡献力量。今年沙特首次举办‘汉语桥’比赛，沙中经典互译工作取得显著进展，”沙巴尼指出，“习近平主席此访将推动双边合作提质升级，对此我充满信心。”

近年来，中沙在基建、能源、信息通信、制造业等领域的务实合作不断拓展，取得丰硕成果。去年中沙双边贸易在疫情影响下仍同比增长30%，充分展现了两国经贸合作的韧性和潜力。沙特艾杜克物流和仓储公司首席执行官汤滔表示，两国目前的经贸合作“已驶入快车道”。他说，双方在资金、市场、技术等领域都拥有丰富合作机会和强烈合作意愿，相信在两国领导人的大力推动下，沙中企业间的合作必将不断发展。

“目前全球面临地区冲突、疫情、粮食短缺等危机，多边主义的重要性更加凸显。中国作为具有国际影响力的大国，赢得阿拉伯国家的更多好感和关注，”沙特《利雅得报》专栏记者阿里·古海斯认为，“沙特将中国视为非常重要的合作伙伴，期待通过习近平主席此访，两国能在经济、政治等方面继续优化升级合作，并为构建更加平等均衡的全球发展伙伴关系作出贡献。”

“我深切感受到，沙中文化交流正不断推进，非常期待两国进一步以文化关系为纽带，助力建立更紧密的经济、政治关系。”沙特前驻华使馆文化参赞萨利赫·萨格里以自身观察举例说，2019年中文被纳入沙特所有教育阶段的课程后，中文和中国文化在当地日益受到青睐，近年来在沙特举办的中国书法、美术等展览广受欢迎，两国文化交流蒸蒸日上。

“‘一带一路’倡议不仅具有经济意义，在文化交流领域同样具有重要意义。”萨格里期待今后两国进一步拓展合作内涵，以更多文化合作促进民心相通，不断增进两国人民交流和友谊，携手共创沙中关系更加美好的未来。

(责编：胡永秋、杨光宇)