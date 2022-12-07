当地时间12月5日，2022中国—阿拉伯媒体合作论坛在沙特阿拉伯首都利雅得举行。本次论坛由中国中央广播电视总台和沙特新闻部联合主办，以“加强交流互鉴，推动构建中阿命运共同体”为主题，来自中国及22个阿拉伯国家的政府官员、媒体机构代表及专家学者等150余位嘉宾以线上线下结合的方式参与论坛。

△2022中国—阿拉伯媒体合作论坛现场

沙特商务大臣兼代理新闻大臣马吉德·卡斯比在视频致辞中指出，阿拉伯国家将中国视为在各领域实现共同发展的可靠伙伴，期待双方通过本次论坛加强文化交流，促进民心相通，推动各领域发展，希望阿中媒体积极落实论坛成果，持续助力阿中合作。

△沙特商务大臣兼代理新闻大臣马吉德·卡斯比

中国中央广播电视总台台长慎海雄在视频致辞中表示，前不久胜利闭幕的中共二十大，为中国同世界各国友好合作、弘扬全人类共同价值注入强劲动力。中央广播电视总台将以本次论坛为契机，与阿拉伯国家社会各界深化交流对话，加强务实合作，积极践行全球发展倡议和全球安全倡议，共同助力中阿战略伙伴关系迈上更高水平，为推动新时代中阿命运共同体建设、构建人类命运共同体贡献媒体力量。

△中国中央广播电视总台台长慎海雄

沙特广播电视局首席执行官、阿拉伯国家广播联盟主席穆罕默德·哈里希表示，阿中关系在过去几年取得了长足的发展，希望阿中媒体以本次论坛为契机，承担媒体责任，加强交流对话、拉紧合作纽带，共同努力推动构建阿中命运共同体。

△沙特广播电视局首席执行官、阿拉伯国家广播联盟主席穆罕默德·哈里希

中国驻沙特大使兼驻伊斯兰合作组织代表陈伟庆表示，感谢长期以来中阿媒体为增进双方人民互相了解和友谊所作出的积极贡献。期待未来中阿媒体共同唱响发展之声，推动共建团结、平等、均衡、普惠的全球发展伙伴关系；搭建友谊之桥，为构建人类命运共同体注入更多稳定性和正能量。

△中国驻沙特大使兼驻伊斯兰合作组织代表陈伟庆

阿拉伯国家广播联盟秘书长阿卜杜拉希姆·苏莱曼指出，媒体合作对于搭建阿拉伯地区人民与中国人民沟通交流的桥梁至关重要。中央广播电视总台与阿广联进行了卓有成效的合作，阿广联始终致力于支持所有有助于增强双方视听领域专业能力，有助于加强阿拉伯国家与中国文化交流的倡议和举措。

△阿拉伯国家广播联盟秘书长阿卜杜拉希姆·苏莱曼

当天论坛上，中央广播电视总台与沙特广播电视局共同发布合拍节目《心手相连》，并启动“中国影视作品阿拉伯国家展播活动”。

作为论坛一项重要成果，中央广播电视总台与阿拉伯国家广播联盟共同发出《中国与阿拉伯国家深化媒体交流合作倡议》，倡导中国与阿拉伯国家媒体机构加强互学互鉴，恪守媒体职责，深化交流合作，为推动中阿战略伙伴关系迈上更高水平作出媒体贡献。

△论坛发布《中国与阿拉伯国家深化媒体交流合作倡议》

2022中国—阿拉伯媒体合作论坛获得阿拉伯国家多家主流媒体广泛关注。沙特国家电视台、沙特国家通讯社，沙特《中东报》《欧卡兹报》《国家报》、埃及《金字塔报》、科威特《祖国报》、巴林《海湾消息报》等30余家阿拉伯国家主流媒体对论坛进行了直播和报道。

△多家阿拉伯国家主流媒体对论坛进行报道

(责编：胡永秋、杨光宇)