人民网开罗12月6日电 （记者沈小晓）埃及前驻华大使马哈茂德·阿莱姆在2005年至2009年期间担任埃及驻华大使，感受到中国在政治、经济、文化、生态等各方面的发展变迁。他高度关注中国的发展，进行与中国有关的研究。在他看来，中埃友好关系是中阿关系的坚实基础和典范，相信中阿友好合作关系将得到进一步发展和深化。

“中埃关系在过去十年中发生了质的飞跃，两国建立全面战略伙伴关系，在许多领域加强协调、定期磋商和互访等。”阿莱姆谈到，两国高质量共建“一带一路”，双边贸易蓬勃发展。疫情期间，中埃抗疫合作也走在前列。“埃及是第一个承认中华人民共和国的非洲和阿拉伯国家，并于1956年5月30日与中国建交，这为中国开启与阿拉伯国家的关系发挥了积极的、重要的作用。”

阿莱姆谈到，包括埃及在内的许多阿拉伯国家见证了中国改革开放和取得的丰硕的发展成果，这将进一步鼓励和推动一些阿拉伯国家重回发展道路，全面公正解决巴勒斯坦问题，消除恐怖主义、极端主义，维持地区稳定和平。

“中国和阿拉伯国家在持续对话的道路上，积极打造伙伴关系，携手推进全球发展倡议，促进共同发展。”中阿两国以诚相待，这份信任牢不可破。阿莱姆表示，期待中埃、中阿之间能够夯实友好关系基础，促进各领域合作发挥积极作用，维护平等互利、自主独立的伙伴关系和国际秩序，不依附、不从属，从而实现共同利益，朝着构建中阿命运共同体的目标迈进。

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