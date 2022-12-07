新华社加拿大蒙特利尔12月6日电（记者林威 陈琛）联合国秘书长古特雷斯6日在加拿大蒙特利尔呼吁说，发达国家应提供大胆的资金支持，帮助发展中国家成为世界自然财富的守护者。

在联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议开幕前夕的欢迎仪式上，古特雷斯表示，据估算，到2030年全球生态系统退化每年导致3万亿美元损失，本次大会亟需通过“2020年后全球生物多样性框架”。

古特雷斯说：“发达国家必须为全球南方国家提供大胆的财政支持。我们不能指望发展中国家独自承担这一负担。”他强调，国际金融机构和多边开发银行应当确保其投资组合能够促进生物多样性的保护和可持续利用。

他还呼吁各国政府必须制定跨部门的行动计划，将财政补贴和税收减免的重心从“自然破坏型活动”转移到支持可再生能源、减少塑料使用等“绿色解决方案”上来，承认并保护土著人民和地方社区的权利，因为他们才是生物多样性最有效的保护者。此外私营部门必须认识到，把保护自然放在首位符合它们的最大利益。

加拿大总理特鲁多也出席了欢迎仪式，表示加拿大将支持通过“2020年后全球生物多样性框架”。

COP15第二阶段会议将于7日至19日在联合国《生物多样性公约》秘书处所在地蒙特利尔举办，会议预期将通过“2020年后全球生物多样性框架”。

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