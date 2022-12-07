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新闻背景：沙特阿拉伯王国

2022年12月07日13:36 | 来源：新华网
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新华社利雅得12月7日电 新闻背景：沙特阿拉伯王国

新华社记者胡冠

沙特阿拉伯王国位于阿拉伯半岛，东濒波斯湾，西临红海，同约旦、伊拉克、科威特、卡塔尔、阿联酋、阿曼、也门等国接壤。“沙特阿拉伯”一词在阿拉伯语中的意思是“幸福的沙漠”。

沙特是君主制王国，国土面积225万平方公里，首都利雅得，人口3617万（截至2022年9月），伊斯兰教为国教，逊尼派占85%，什叶派占15%。官方语言为阿拉伯语，通用英语。

沙特是海湾合作委员会成员国、石油输出国组织重要成员国，同时也是二十国集团中唯一的阿拉伯成员。

沙特石油探明储量居世界第二位，同时沙特是世界上最大的石油出口国，石油和石化工业是沙特的经济命脉。近年来，沙特推进多元化经济发展战略，于2016年提出“2030愿景”和“2020国家转型规划”，积极引进国外先进技术设备，大力发展钢铁、铝、水泥、海水淡化、电力、农业和服务业等非石油产业，依赖石油的单一经济结构有所改观。

沙特奉行独立自主的外交政策，积极参与地区事务的同时开展多元化外交，是最早积极响应共建“一带一路”倡议的国家之一。

1990年7月，中国与沙特建交。建交以来，两国友好合作关系全面、快速发展。2001年以来，沙特一直是中国在中东地区第一大贸易伙伴，中国自2013年起成为沙特第一大贸易伙伴，同时中国是沙特最大的石油出口市场。2008年6月，两国建立战略性友好关系。2012年1月，两国决定在战略框架内进一步提升双边关系水平。2016年1月，两国建立全面战略伙伴关系，并决定成立中沙高级别联合委员会。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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