新华社利雅得12月7日电 题：推动构建中阿命运共同体迈出坚实步伐

新华社记者张浩 吴中敏 李芮

首届中国-阿拉伯国家峰会即将举行，中阿关系发展迎来新的里程碑。近年来，中阿战略伙伴关系持续取得新进展，务实合作不断提质升级。首届中阿峰会的召开，具有历史性意义，必将为中阿关系发展注入更加强劲的动力，推动构建中阿命运共同体迈出坚实步伐。

“未之见而亲焉，可以往矣；久而不忘焉，可以来矣。”中国国家主席习近平2016年1月在阿盟总部发表演讲时，引用中国古语形容中国与阿拉伯国家跨山越海、历久弥新的情谊。中阿友谊源远流长，可追溯到2000多年前的古丝绸之路。新中国成立后的70多年间，中国和阿拉伯国家在争取民族独立、实现民族振兴的道路上肝胆相照、风雨同舟，在世界政治经济舞台上团结守正、合作共赢，双方友好合作的广度和深度都实现历史性跨越，成为南南合作典范。

中阿双方政治互信不断增强。2014年，习近平主席在中阿合作论坛第六届部长级会议开幕式上首次提出打造中阿命运共同体，阿拉伯国家积极响应。2016年1月，中国政府制定了首份《中国对阿拉伯国家政策文件》，对中阿合作的重点领域和优先方向作出规划。近年来，中国和阿拉伯国家在彼此对外战略中的地位显著上升，中阿建立了全面合作、共同发展、面向未来的战略伙伴关系，并在双边层面建立了12对战略性质的伙伴关系。阿拉伯世界成为中国战略伙伴关系高度密集的地区。

双方在涉及彼此核心利益和重大关切的问题上始终相互理解，相互支持。2010年底、2011年初，一些阿拉伯国家发生政治动荡，中国坚定支持阿拉伯国家尽快实现稳定和发展，反对外部势力打着所谓“民主”旗号干涉阿拉伯国家内政。近年来，中国先后提出关于实现中东安全稳定五点倡议、政治解决叙利亚问题四点主张、落实巴以“两国方案”三点思路等系列倡议和主张，得到中东国家的高度认可。阿拉伯国家在台湾、新疆、香港、人权等涉及中国核心利益和重大关切的问题上始终给予中方坚定有力的支持，并通过阿盟集体发声支持中国政府的政策立场。

中国与阿拉伯国家经济优势互补，双边务实合作不断提质升级。目前已有20个阿拉伯国家及阿盟签署了共建“一带一路”合作文件。中阿双方在能源、基础设施等领域实施200多个大型合作项目，合作成果惠及双方近20亿人民。卡塔尔卢赛尔体育场等“中国建造”的项目取得良好经济和社会效益，被印在了这些国家的货币上。中企承建的埃及新首都中央商务区项目，在非洲大地上腾起一道美丽的天际线。积极打造互惠互利、长期友好的中阿能源战略伙伴关系，高新技术合作不断取得突破，数字领域合作不断深化……中阿互利友好合作不断翻开新的篇章。中阿双向投资和经贸往来近年来实现倍数级增长。2021年，中阿双向直接投资存量达到270亿美元，比10年前增长2.6倍；中阿贸易额达到3303亿美元，比10年前增长1.5倍。

中国与阿拉伯国家人文交往持续扩大，民心相通的桥梁更加通畅。2013年以来，中国已为阿拉伯国家培训各类人才2.5万名，向阿拉伯国家提供约1.1万个政府奖学金名额。截至2022年10月，已有4个阿拉伯国家宣布将中文纳入国民教育体系，15个阿拉伯国家在当地开设中文院系。双方在中阿合作论坛框架下建立了阿拉伯艺术节/中国艺术节、中阿新闻合作论坛、中阿卫生论坛等人文交流机制。中阿坚持文明互鉴，已成功举办9届中阿关系暨中阿文明对话研讨会。新冠肺炎疫情发生以来，中国和阿拉伯国家守望相助，在疫苗研用、联防联控等方面高效合作，共同诠释了“命运与共”的真义。

中国和阿拉伯国家同为国际舞台上重要政治力量，面对变乱交织的国际环境，双方发展友好关系的决心更加坚定。面向未来，中国愿与阿拉伯国家一道，不断充实和深化中阿全方位、多层次、宽领域合作格局，为构建面向新时代的中阿命运共同体不断注入新动力，共同为促进发展中国家团结合作、维护世界和平与发展作出新的更大贡献。

(责编：赵光霞、袁勃)