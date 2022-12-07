共建“一带一路”倡议的提出

让古老的丝绸之路焕发出新的生机与活力

共商、共建、共享

沙漠与海洋的变迁

见证了中国和阿拉伯国家务实合作的累累硕果

沙特中沙延布炼厂

设计加工能力达40万桶/日

年炼油产量超2000万吨

拥有近1200名当地员工

沙特吉赞经济城商业港

由中企规划、设计、建造

带动了港口建设领域的

中国标准、中国技术和中国装备

在沙特落地实施

埃及中埃·泰达苏伊士经贸合作区

截至2022年6月底

泰达合作区共吸引134家企业入驻

累计销售额突破33亿美元

直接提供就业岗位4000余人

埃及新行政首都中央商务区

总占地面积约50.5万平方米

项目建设期间

创造非洲建筑史多项工程建造纪录

最高点385.8米的标志塔

将成为“非洲第一高楼”

阿联酋迪拜哈斯彦清洁燃煤电站

全世界首个具备双燃料满负荷供电能力的电站

是中东首个清洁燃煤电站

阿联酋联邦铁路网二期

铁路网项目建成后将覆盖阿联酋主要工业中心、制造中心、

物流中心、人口密集区和重要港口口岸

卡塔尔卢赛尔体育场

2022年卡塔尔世界杯主体育场

可容纳9.2万名观众

是目前中国企业在海外承建的规模最大、

容纳人数最多的专业体育场馆

摩洛哥努奥光热电站

项目承建了全球商业运行的单机装机容量最大的槽式光热发电站之一

全球单机装机容量最大的塔式光热发电站之一

为超过百万的摩洛哥家庭提供清洁能源

和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢

在丝路精神引领下

中国和阿拉伯国家高质量共建“一带一路”

焕发出勃勃生机

推动中阿战略伙伴关系迈上更高水平

携手打造面向新时代的中阿命运共同体

总策划：袁炳忠

策划：倪四义 张浩 班玮 钟昊熹

监制：李拯宇 冯俊扬 魏建华

统筹：辛俭强 山旭 闫珺岩

编导：曾迎迎

文案：陈霖

编辑：辛俭强 李良勇 王玉珏 王申 徐晓蕾

遥感与数据技术：郭建伟 江育东 李奇 郭超

出品

新华社国际部

媒体融合生产技术与系统国家重点实验室

制作

新华社卫星新闻实验室

(责编：赵光霞、袁勃)