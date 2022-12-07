原标题：全球连线 | 沙漠中孕育“未来之花”——中沙合作建设NEOM新城

新华社利雅得12月6日电 “沙特有大片沙漠，我们正和中国企业开展合作，努力建设一个绿色的未来城市。”中国电力建设集团有限公司沙特NEOM新城桩基项目人事经理阿卜杜勒·卡里姆说。

NEOM新城是沙特“2030愿景”框架内的未来新城，规划占地2.65万平方公里，毗邻红海和亚喀巴湾，靠近经由苏伊士运河的海上贸易航线。城中计划重点发展能源与水、生物科技、食品、先进制造业和娱乐业等九大行业。项目庞大、理念前卫，受到人们关注。

合抱之木，生于毫末；九层之台，起于累土。

中国企业目前参与了这座宏伟工程的“地基”项目，并将中国技术、中国标准贯穿于日常工作中。

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“效率、速度、安全，确实是大大提高了，”来自马来西亚的项目施工经理纪家源这样形容中国的滚焊机，“这是我在其他工程上没有见过的。”

为实现对土壤的保护，中国企业使用了新型材料，“在环保、可持续发展方面做出了更高标准，”项目经理武奇维说。

在武奇维看来，NEOM新城是中国“一带一路”倡议和沙特“2030愿景”的一个结合点。“中国企业在这里把中国标准推广出去，为‘一带一路’、沙特‘2030愿景’做出我们的贡献。”

阿卜杜勒·卡里姆说，这一庞大项目还有很远的路要走，“就像在沙漠中孕育一朵未来之花”，他每天看着沙中两国人为项目一起投入工作，都觉得对未来充满期待。（记者：胡冠、王海洲、李良勇、蔺妍；剪辑：林建杰；编辑：辛俭强、陈霖、刁泽、张代蕾）

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