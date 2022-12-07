12月4日，满载100个标箱的“义新欧”中欧班列从义乌铁路口岸驶往俄罗斯莫斯科，这是“义新欧”中欧班列义乌平台2022年开行的第1506列，也是继2019年、2021年全年突破500列、1000列大关后，“义新欧”中欧班列全年开行数量首次突破1500列。“义新欧”中欧班列“越跑越快”，是中国与“一带一路”沿线国家和地区经贸合作日益走深走实的生动缩影，也为稳定全球产业链供应链发挥了重要作用。

作为共建“一带一路”的旗舰项目和标志性品牌，中欧班列应中欧投资贸易的不断扩大而产生，随共建“一带一路”倡议的不断推进而壮大。截至2022年7月底，中欧班列共铺画了82条运输线路，通达欧洲24个国家196个城市，逐步“连点成线”“织线成网”，运输服务网络覆盖了欧洲全境，形成了贯通亚欧大陆的国际运输大动脉。中欧班列的快速发展，有力推动了沿线国家之间的政策沟通、设施联通和贸易畅通，带动了资金融通和民心相通，促进了亚欧大陆互联互通。

伴随中欧班列的隆隆汽笛声，中国生产的衣服鞋帽、电子产品、机器机械、医疗器械等多品类货物以更快速度、更优价格到达“一带一路”沿线国家和地区，为当地民众带来更多消费福利。与此同时，波兰罗兹、德国杜伊斯堡等城市伴随中欧班列的发展，国际物流枢纽地位不断提升，当地生产的特色产品搭乘中欧班列大量销往中国。中欧班列正是共建“一带一路”倡议和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的缩影和见证。

中欧是重要的经贸合作伙伴，也都是构建开放型世界经济的重要力量。中欧班列贯穿东西、联通内外，有效促进了中欧之间的贸易往来。今年前10个月，中欧贸易额达到7114亿美元，增长6.3%。中国保持欧盟第一大贸易伙伴地位，欧盟继续成为中国第二大贸易伙伴。在欧洲通胀居高不下，能源危机难解等背景下，中欧班列安全稳定运行、中欧深化互利共赢，惠及双方企业和民众，也为维持产业链供应链稳定提供了重要支撑。

当前，受多种因素影响，世界经济复苏步履维艰，全球发展遭遇严重挫折，世界各国应团结合作，共克时艰。然而，个别国家和政客仍公然鼓噪分裂对抗、“脱钩断链”。中欧班列国际影响力与日俱增，凸显中国在全球产业链供应链格局的重要作用，也是对脱钩断链、搞“小圈子”集团政治等逆流的有力回应。美国之音网站12月3日刊文说，欧洲国家要脱离与中国的经济往来不容易。德国8名跨国企业高管近日在《法兰克福汇报》联名发表文章说，继续利用中国的增长势能来推动刺激和加强欧洲经济，这才最符合德国的利益。

“一带一路”不是中国一家的“独奏曲”，而是所有伙伴共同参与的“交响乐”。中欧班列越跑越快、越来越火，将持续助力全球开放合作，释放更多发展红利，推动实现各国共同发展。（孟庆川）

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