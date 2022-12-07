新华社纽约12月5日电 综述：对美货币政策担忧致国际油价显著下跌

新华社记者刘亚南

因美国宏观经济数据引起市场对美联储收紧货币政策的担忧，国际原油期货价格5日宽幅震荡，由明显走高转为显著下跌。

截至当天收盘，纽约商品交易所2023年1月交货的轻质原油期货价格下跌3.05美元，收于每桶76.93美元，跌幅为3.81%；2023年2月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌2.89美元，收于每桶82.68美元，跌幅为3.38%。

石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国4日举行部长级会议，决定维持既定减产目标不变。这一决定符合市场预期，并没有引起市场明显反应。

伍德麦肯兹咨询公司负责宏观石油市场研究的副总裁安-路易斯·希特尔认为，鉴于欧盟从5日开始对俄罗斯海上出口原油实施禁运，七国集团同时对俄罗斯海运出口石油实施价格上限，市场充满不确定性，观望氛围浓厚，主要产油国的决定并不令人吃惊。

美国外汇帝国网市场分析师弗拉基米尔·焦尔诺夫表示，产油国最新决定对市场影响很小。市场可能在等待西方国家对俄油实施价格上限的进一步信息。

与此同时，美国11月非农就业数据和服务业景气指数显示美国经济仍然较为强劲，市场对美联储放缓加息的乐观预期受挫。

美国供应管理学会5日公布的数据显示，美国11月服务业景气指数显著高于市场预期。市场对美联储继续收紧货币政策的担忧升温，导致包括原油期货在内的风险资产价格整体走低。

美国普赖斯期货集团市场分析师菲尔·弗林表示，对美联储货币政策的不安笼罩市场，西方对俄限制及欧佩克产量决定受关注度下降。

美国维兰德拉能源公司首席财务官马尼什·拉杰说，美联储持续加息可能会抑制石油需求。同时，在欧盟对俄罗斯海运出口原油实施禁运后，亚洲新订单将替代欧洲到期订单，俄石油出口预计不会减少。

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