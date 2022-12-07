国际社会深切哀悼江泽民同志逝世
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十二月五日，联合国秘书长古特雷斯在中国常驻联合国代表团驻地吊唁江泽民同志。
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12月2日，韩国总统尹锡悦在中国驻韩国大使馆吊唁江泽民同志。
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12月2日，越南国家主席阮春福（左二）、总理范明政（左一）等在中国驻越南大使馆吊唁江泽民同志。
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12月2日，毛里求斯总统鲁蓬在中国驻毛里求斯大使馆吊唁江泽民同志。
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十二月二日，斯里兰卡总统维克拉马辛哈在中国驻斯里兰卡大使馆吊唁江泽民同志。
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12月3日，塞尔维亚总统武契奇在中国驻塞尔维亚大使馆吊唁江泽民同志。
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12月5日，马尔代夫总统萨利赫（右）在中国驻马尔代夫大使馆吊唁江泽民同志。
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12月5日，老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦在中国驻老挝大使馆吊唁江泽民同志。
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十二月五日，津巴布韦总统姆南加古瓦在中国驻津巴布韦大使馆吊唁江泽民同志。
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12月1日，巴基斯坦总理夏巴兹在中国驻巴基斯坦大使馆吊唁江泽民同志。
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12月2日，毛里求斯总理贾格纳特在中国驻毛里求斯大使馆吊唁江泽民同志。
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12月2日，斯里兰卡总理古纳瓦德纳在中国驻斯里兰卡大使馆吊唁江泽民同志。
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12月5日，柬埔寨首相洪森在中国驻柬埔寨大使馆吊唁江泽民同志。
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12月5日，老挝总理潘坎在中国驻老挝大使馆吊唁江泽民同志。
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12月5日，乌兹别克斯坦总理阿里波夫在中国驻乌兹别克斯坦大使馆吊唁江泽民同志。
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12月6日，马来西亚总理安瓦尔（右二）在中国驻马来西亚大使馆吊唁江泽民同志。
《 人民日报 》（ 2022年12月07日 07 版）
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