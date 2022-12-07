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“中国历代绘画大系”之宋画欧盟特展在布鲁塞尔开幕

2022年12月07日08:38 | 来源：新华网
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新华社布鲁塞尔12月6日电（记者 潘革平）“文明的光旅：中国历代绘画大系之宋画欧盟特展”5日晚在比利时首都布鲁塞尔开幕，来自中欧各界约60名嘉宾出席了当晚的开幕式。

本次展览共展出111幅宋代绘画作品摹本，分为“人物市井·社会经济的切片”“花鸟·飞跃的生命”“山水·外化的精神世界”三个板块。

展览现场同时有中国传统文化互动活动，包括VR山水观影以及花艺、香道、茶道、活字印刷术和拓印等文化体验区，带给观众一场鲜活生动的宋韵文化盛宴。

中国驻比利时大使曹忠明在开幕致辞中表示，本次特展借助科技的力量，让观众可以更好地感受到千年以前的人情风物以及宋代艺术家的高超技艺，有助于比利时民众进一步了解中国绘画，为其了解中国文化打开新的窗口。

现场嘉宾纷纷表示，中国宋代繁荣的社会风貌和美学造诣让人叹为观止，宋代艺术家通过绘画表现出来的精神世界更让人着迷。

本次展览为期两天，由浙江省文化和旅游厅、浙江大学主办，中国驻比利时大使馆和欧盟亚洲中心协办。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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