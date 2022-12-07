新华社北京12月6日电 题：外媒看中国经济：“强劲的增长前景”

新华社记者

在全球经济因地缘政治紧张、通货膨胀高企、供应链危机等因素而深陷衰退的背景下，中国经济也面临一些挑战和下行压力，但中国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变，始终是全球繁荣发展的正能量。

一些外媒近日在报道中还特别指出，中国近期持续优化疫情防控措施并出台稳经济一揽子政策和接续措施，释放出“稳经济”“促增长”的强烈信号，进一步增强了市场对中国经济的信心。

“中国优化疫情防控的信号令人鼓舞”

彭博社近日援引国际金融协会经济学家的报告称，明年全球经济的表现将像金融危机后的2009年一样疲软，但“推动全球经济增长的最大动力将是正在不断优化疫情防控措施的中国”。

11月，中国人民银行、银保监会公布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，推出的16条金融举措旨在促进房地产市场平稳健康发展。

从宏观政策、经济活动到市场表现，外媒关注到中国经济发展韧性、潜力和活力的新一轮积极讯息，一些国际投行、经济学家上调对中国经济的关键预测。

彭博社援引高盛集团的报告称，在持续优化疫情防控措施后，中国GDP增速可能会在2023年下半年加快，并在2024年延续这一势头。报道还援引澳新银行的预测，即对中国明年GDP的增长预期从此前的4.2%上调至5.4%。

马来西亚《边缘周刊》日前援引新加坡华侨银行经济学家谢东明的分析称，中国优化疫情防控的信号令人鼓舞，房地产等领域面临的宏观经济风险也在明显改善。

多家外媒12月5日报道称，随着中国多地开始优化疫情防控政策，作为经济“晴雨表”的股市近期出现明显上涨，对全球投资者的吸引力不断增强。

香港《南华早报》12月5日援引瑞穗银行外汇市场分析师的话说，本周伊始，投资者对中国优化防疫政策的乐观情绪推动资本市场放量上涨。美国有线电视新闻网报道称，摩根士丹利将中国股票的评级从“持平”上调至“增持”，为2021年1月以来首次。报道援引该行分析师报告说，多重积极进展以及优化疫情防控政策的明朗路径是上调评级和指数目标的理由。

外媒指出，此前受疫情冲击较大的行业正在逐步摆脱负面影响，行业运行企稳回升，向好发展。彭博社12月5日报道称，航空业、餐饮业等有望直接受益于防疫措施优化的行业是此轮上涨的主要动力。美国消费者新闻与商业频道此前援引摩根大通的报告说，中国的国际航班活动自6月以来已经翻了一番，并有望在今年冬季到明年春季期间同比增长106%。

在全球经济增长疲软的背景下，中国经济的韧性和中国市场的吸引力持续显现。路透社近日援引路孚特数据说，中国公司今年在境内外市场通过首次公开募股（IPO）筹集712亿美元，远高于美国公司的173亿美元和欧洲公司的164亿美元。

持续稳定的经济增长被认为是外资青睐中国的根本所在；中国资本市场不断扩大对外开放，吸引了越来越多的国际投资者。

路透社报道称，近期全球投资者因为波动加剧而退出风险较高的股票市场，但中国市场相对来说韧性较强。数据显示，自4月份以来，全球股票基金流出1440亿美元，而中国股票基金则流入213亿美元。

报道还援引瑞银全球投资银行部中国区主管朱正芹的分析说，中国通胀较低，货币政策宽松，股市估值更具韧性。

“以新的心态看待中国”

多家外媒指出，中国向高质量发展转型将增强中国经济创新力和增长可持续性。

彭博社在一篇评论中提示投资者不要误判中国。文章称，中国专注于通过产业政策实现更高质量的增长，而中国向制造更优质、更有价值的产品的转变被低估了。

中国国家统计局数据显示，1-10月份，中国高技术制造业增加值同比增长8.7%，高技术制造业投资同比增长23.6%，其中电子及通信设备制造业投资增长近30%。

彭博社援引瑞银集团近期对中国的首席财务官进行的一项调查称，中国企业对自身的资金投入更趋合理，将更多资金用于升级设备、研发、建立安全的供应链并提升技术水平。

中国正在全力推动绿色低碳发展。外媒普遍认为，中国绿色发展新动能利好全球，中国在新能源领域的投资和发展为世界树立了榜样，向世界展示了希望，注入了新的发展动能。

外媒关注到两组数据：2021年，中国在清洁能源方面的投资达3800亿美元，超过其他任何国家；2012年至2021年，中国以年均3%的能源消费增速支撑了平均6.6%的经济增长。

《南华早报》援引资深业内人士的话说，中国大幅削减温室气体排放的努力，可能将成为未来30年经济增长新动力。

外媒关注到，2022年上半年，中国共发行绿色债券4006.36亿元人民币，同比增长64.4%。按相关国际组织标准统计的绿色债券累计发行量及年度发行量计，中国均是全球第二大绿色债券市场。

美国纳斯达克网站发表文章援引国际能源署数据说，自2011年以来，中国已经投资超过500亿美元用于新增太阳能光伏发电能力，并创造了30万个就业岗位。

《南华早报》报道援引安联投资首席执行官托比亚斯·普罗斯观点——“投资者应该从长计议，以新的心态看待中国，不应视中国为‘风险地带’。”

“中国经济发展的内生动力将不断增强”

近年来中国居民人均可支配收入增长，消费需求扩大，消费结构优化，内需和消费对经济发展的基础性作用不断提升。

今年以来，受疫情多点散发影响，中国消费市场在波动中恢复。一系列促消费政策落地显效，消费市场总体保持恢复增长态势。外媒普遍关注到，今年前三季度，中国社会消费品零售总额超过32万亿元人民币，同比增长0.7%，其中，三季度增长3.5%。

彭博社援引花旗集团报告称，即使其他主要经济体正在急剧放缓，“中国也可以提供一个有吸引力的国内需求驱动复苏的故事”。

《日经亚洲评论》文章称，近年来日益增长的中国家庭财富一直是中国经济增长的主要驱动力之一，它维持了更强劲的消费支出、商业信心和资本投资。

《南华早报》援引渣打银行的预计称，中国城镇家庭实际消费增速将在2023年达到7%。

在另一篇报道中，《南华早报》援引摩根大通资产和财富管理首席执行官玛丽·埃尔多斯的话说，中国内地市场毫无疑问是世界上最大、增长最快的财富管理平台之一。

美国消费者新闻与商业频道援引汇丰集团行政总裁诺埃尔·奎因（中文名祈耀年）的话说，随着中国不断优化防疫政策，中国经济势必迎来强劲反弹。“我们看到了强劲的增长前景。在未来十年中国将成为更加强劲的消费市场。”

外媒采访的一些学者和工商界人士认为，虽然中国经济短期内承压，但长期的增长趋势不变。

必和必拓首席执行官迈克·亨利（中文名韩慕睿）日前出席路透社举办的一场会议时表示，中国具备未来20年经济持续增长所需的所有基本要素。他预计，中国经济发展的内生动力将不断增强。

诺贝尔经济学奖获得者迈克尔·斯宾塞此前接受媒体采访时表示，虽然中国经济短期面临较大挑战，但中国仍在做正确的事，继续大力投资有利于发挥潜力建设现代经济的领域，因此中长期前景仍然看好。

(责编：贾文婷、刘洁妍)