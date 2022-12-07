韩国水原市青年支援中心会议室，大学生在就小组课题展开讨论。

本报记者 马 菲摄

荷兰“斯达部落”外景。

本报记者 张朋辉摄

阿根廷布宜诺斯艾利斯市青年人在进行技术操作。

阿根廷布宜诺斯艾利斯市经济发展和生产部供图

法国巴黎—萨克雷大学校园。

阿兰·乔卡德摄（人民视觉）

青年是城市发展活力的重要源泉，赢得青年，就能赢得城市发展的未来。国外一些城市通过完善就业、居住、社会服务等政策措施，着力打造青年发展型城市，创造有利于留住青年人、激发创造力的环境，让城市对青年更加友好，让青年在城市中更有作为。

波兰克拉科夫——

培育青年创业就业沃土

本报记者 于 洋

克拉科夫是波兰最古老的城市之一，有着千年历史。青年与这座古城“相遇”，使其焕发新的活力。近年来，这座古城频繁出现在欧洲最具创新力的城市榜单上，很多科技企业和创业者称之为欧洲的“硅谷”。

克拉科夫具有雄厚的人才储备和较高的国际化程度，吸引了一大批世界知名科技企业来此安家落地，成为波兰初创企业最多的城市之一。

软件开发商亿磐系统是近年来在克拉科夫设立办事处的众多国际知名科技企业之一。该公司全球业务联合主管法海斯表示，亿磐在欧洲中部设有多个办事处，克拉科夫的办事处是其中最大的一个。谈到选择克拉科夫的初衷，他直言：“成本是一个考虑的因素，但更重要的是这座城市拥有丰富的青年人才资源。”

历史上，克拉科夫曾是波兰的政治、经济和文化中心，14世纪创建于此的雅盖隆大学至今仍是欧洲最古老的大学之一。今天的克拉科夫是波兰南部重要的教育和文化中心。据统计，克拉科夫70多万人口中，1/5是青年学生，每年信息技术相关专业的毕业生超过5000名。

“克拉科夫生活环境舒适，且与首都华沙相比生活成本较低。同时，这座城市历史和文化底蕴深厚，因而对波兰乃至整个中东欧地区的青年都有一定的吸引力。”雅盖隆大学校长沃依切赫·诺瓦克说。

教育吸引人才，就业留住人才。近年来，波兰政府出台了一系列鼓励青年创业、就业的政策。今年34岁的米哈尔是一名信息技术工程师，2016年从伦敦回到家乡克拉科夫创办了一家以医疗健康为主业的咨询公司。米哈尔介绍，为鼓励青年人创业，政府在税收、房租和人员培训等方面提供全方位支持。创业以来，他参与了波兰“创业优先”扶持计划，获得近11万兹罗提（1美元约合4.5兹罗提）的低息贷款，还从波兰企业发展局获得近20万兹罗提的补贴。克拉科夫市政府成立了“克拉科夫创业”项目，举办多场商业活动，推动创业公司发展，还在众多大型公司和机构的帮助下，为创业者及创业园区提供物力、财力等方面的支持。

自2018年起，波兰在一些城市试点并在全国推广投资特区模式，对一些特定领域的投资采取税收减免政策，鼓励国际投资。2021年，波兰的特区吸引了82亿欧元的投资，创造了超过1.68万个工作岗位，比上一年增加了186%。很多跨国企业例如谷歌、壳牌、汉莎等，都在克拉科夫建立了地区总部或者研发中心，吸引众多国际人才来此学习、就业、创业，也为当地青年创造了更多的就业机会。

来自德国的青年马克曾在德国一家跨国企业担任软件工程师，2016年，他接受朋友的邀请来到克拉科夫一起创业，如今是一家咨询公司的负责人。马克说：“克拉科夫有来自世界各地的青年人，环境包容，生活舒适，在这样的环境下，更能激发青年人的创造力。”

为了给青年人营造宜居宜业的生活和工作环境，克拉科夫近年来加快城市的绿色和生态环境建设。新冠肺炎疫情暴发以来，克拉科夫大力推动自行车出行，建立了全城的自行车道系统，并大力兴建城市花园。与此同时，克拉科夫的数字城市建设也取得了很大进展，2021年，完成了信息与通信相关基础设施建设，城市的交通、支付、医疗和教育等领域将更加智能化。

“我们希望把克拉科夫建成一个集历史文化与自然文化于一体的、独特的现代化城市，而不是盲目地建造很多高楼大厦。我们希望青年人在克拉科夫既能感受到自然和文化的魅力，也能充分享有数字智能城市的科技感。”克拉科夫市长亚切克·玛雅克罗夫斯基说。

阿根廷布宜诺斯艾利斯——

帮助青年提升技能

本报记者 姚明峰

在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯，15至29岁的青年人是一个庞大的群体，约占全市总人口的1/5，全市1/3的家庭中都至少有一名这一年龄段的成员。

如何让青年人与社会共同发展成为布宜诺斯艾利斯市需要面对和解决的重要问题。为此，布宜诺斯艾利斯市政府围绕就业、教育、社区生活等方面推出一系列青年计划，为青年人提供更多发展空间，创造宜居宜业的环境。

就业是首先要解决的问题。布宜诺斯艾利斯市政府提出了“多元布宜诺斯艾利斯”计划。该计划主要面向16至35岁的青年人，涵盖内容丰富的免费网络培训课程，通过数字工具、社会实践方面的培训，促进青年人在城市发展中的参与度和综合能力。布宜诺斯艾利斯市经济发展和生产部部长何塞·朱斯蒂表示：“增加就业机会、保障就业公平对青年人和城市发展都至关重要。我们希望帮助青年人提升技能，实现更好发展。”

在布宜诺斯艾利斯市经济发展和生产部青年政策局组织下，各社区每年举办多场招聘会。这些招聘会针对青年群体开放，应聘者不仅可以获得知名企业的面试机会，还可以参与企业讲座和技能培训等。该市经济发展和生产部青年政策局主任托马斯·梅斯特雷介绍，“招聘会不仅帮助青年人找工作、规划职业发展，还为他们提供自我评估的工具、提高专业兴趣和社会认同感，让他们的职业道路更加顺畅。”

布宜诺斯艾利斯拥有拉丁美洲实力最强的高等教育体系之一；漫步布宜诺斯艾利斯街头，不少围墙和建筑上布满五彩缤纷的涂鸦；公园广场或是街角也能偶遇造型奇特的雕塑；城市的大型水泥广场被改造为轮滑、街舞和自行车的表演场地……这座城市独特的文化和社会风貌对学生群体具有很强的吸引力。布宜诺斯艾利斯市政府还通过举办摄影、雕塑、绘画、舞蹈等竞赛和展览，发掘青年人的创造力，为他们提供多元的发展方向。凯文·艾尼斯在今年的一项摄影大赛中获奖。他的喜悦之情溢于言表：“能够获得认可是我继续走下去的动力。我和许多青年摄影师及艺术工作者一起，专注于创作，还获得了专业培训、指导和交流学习的机会。”

“我们的目标是为青年群体创造更加宜居的环境，让年轻人乐于在此生活和发展。”梅斯特雷表示。

韩国水原——

打造青年工作生活归属地

本报记者 马 菲

走进韩国京畿道水原市的青年空间，房间宽敞明亮，设施一应俱全，古色古香的木质窗户下，一株株绿植生机盎然。在会议室里，5名大学生正就小组课题展开热烈讨论。

设立青年空间是水原市诸多青年支持政策之一，当地青年可以免费使用这里的所有设施。青年空间内部不仅有自习室和会议室，还有配备了投影仪和音箱的多功能室以及厨房设施，可以满足青年们的学习、研讨和聚会等多种需求。

为吸引更多青年人在当地工作和定居，水原市在就业、住房、教育、文化福利等领域都制定了详尽的支持政策。在就业领域，政府对雇用青年人的中小企业给予奖金和人工费补贴。对于求职青年，政府每年提供3次免费租借面试正装的机会，并提供含30万韩元（1元人民币约合184韩元）交通费用的青年卡。对于在当地创业的青年农民，政府将通过选拔，对其中的优秀人才提供创业资金、技术、经营培训和咨询等方面的扶持。为开拓青年人视野，水原市还定期举办“中韩青年创业论坛”活动，为中韩两国的青年创业者和大学生提供交流合作平台。

随着房价高企，住房费用成为青年人生活的重要支出。为此，水原市对收入未达到一定标准的青年提供每月10万韩元、累计50万韩元的租金补贴。对于在水原市居住2年以上的大学生，水原市提供各类奖学金，并对学生的学费贷款提供利息补贴。此外，水原市还十分关注青年的心理健康问题，开设青年心理健康咨询室，为有需求的青年人提供线上线下咨询服务。

今年26岁的郑铉彬在水原经营一家纪念品制作公司。一年前的他还在首尔奔波求职，后来机缘巧合参加了水原市的青年活动，渐渐找到了不少志同道合的年轻朋友。去年，郑铉彬参加了水原市举办的青年创业比赛。在比赛获奖后，他得到使用水原市吉祥物制作周边产品的授权并创建了现在的公司。“水原市的青年政策细致丰富，其中许多都十分贴心，比如水原市市长会亲自和青年人座谈，倾听青年人的心声。生活在这里让我很有归属感。”郑铉彬说。

“求职咨询、青年学校、休闲支援、心理咨询……”在水原市青年支援中心，两面白板上密密麻麻写满了本月在各个领域将要开展的青年支持活动。中心负责人王建介绍，去年共有108名青年参与了职业规划商谈项目，143名青年参与了心理咨询项目。“未来我们将进一步丰富活动内容，尽量满足青年人生活的各种需求。”

目前，水原市的青年人口有28.58万，占全市总人口的23.4%。近20年来，水原市青年人口的迁入人数均大于迁出。水原市青年政策课课长郑哲昊表示，在韩国地方城市中，水原市的许多青年相关政策都走在前列。2016年，水原市在地方城市中首个设立青年政策官，负责协调各部门推进各项青年政策；同年，水原市成立青年政策调整委员会，负责审议调整青年政策；2021年，水原市成立青年协会，目前协会已有109名会员，成为收集青年意见的窗口。

“去年，我们开展多项活动，收集了青年人对当前社会焦点问题的建议和意见。其中有16件提案被水原市接纳。”郑哲昊表示，水原市的青年政策具有很强的综合性，并不局限于某个领域，而是涵盖了青年生活的方方面面，“青年是城市的活力来源，也是推动创新的重要力量。水原市将继续通过各种方式认真聆听青年人心声，力争成为对青年人更具吸引力的城市”。

荷兰阿姆斯特丹——

缓解青年住房租房压力

本报记者 张朋辉

在荷兰阿姆斯特丹西南部，距离市中心约5公里的一片绿地上坐落着一组白色建筑，这是阿姆斯特丹市专为青年人设计的公寓——“斯达部落”。“斯达部落”不仅租金优惠、交通便捷，周围还有公园、餐馆、超市等完善的配套设施，申请来此居住的青年人络绎不绝。阿姆斯特丹市政府为青年人提供多种形式的住房服务，让他们安心生活创业。

“斯达部落”于2016年开始启用，共有565套住房，是阿姆斯特丹市政府联合住房服务机构德凯等专门针对单身青年人设计的居住社区。18至27岁、待业学生或年收入不超过4万欧元的青年人均可申请入住，具体租期参考荷兰廉租房政策，一般不超过5年。

“斯达部落”制定了优惠低廉的出租方案。以使用面积23平方米的小型一居室为例，包括水电费、采暖费、网络费等在内的月租金为480欧元，价格约为阿姆斯特丹同类住房市场价格的一半。在公寓套房中，每2至3户拥有公用客厅、厨房等设施，生活便捷，也便于青年人交流。公寓外，有大片运动场地，还有专门的办公场所，便于自由职业者及创业的青年人使用。

考虑到青年人的特点，荷兰的青年公寓项目大多实行自我管理模式。以“斯达部落”为例，来自德凯的工作人员阿诺德牵头，另有9名来自公寓的租户代表参加组成社会化委员会，负责管理房屋租赁、公寓维护、活动组织等。委员会成员获得相应报酬。同时，参与公寓管理和维护、组织社区活动等工作的租户可以获得房租减免。

类似“斯达部落”的青年公寓项目在荷兰受到了青年人的欢迎，申请人数居高不下。多米尼克是来阿姆斯特丹打拼的年轻人，入住“斯达部落”有一年多时间，在他看来，“公寓价格公道，住户都是青年人，多样性和包容度高，大家有共同话题，入住体验非常好。”同时，“与本地人做邻居”的理念也吸引了不少来自国外的青年人，对他们来说，在这里居住可以更快学习语言、融入城市。

阿姆斯特丹是荷兰商业、金融中心，也是欧洲著名的旅游城市。外来人口多、住房紧张是困扰城市居民的挑战之一，对青年人来说尤其如此。通过建立专门针对青年人的住房项目，该市希望提高青年人在住房项目中的参与度，解决青年人急需的住房需求，更好制定、落实、评估住房政策的效果。

荷兰的社会廉租房项目也为解决青年人，尤其是收入不稳定的青年群体的住房问题发挥了重要作用。根据荷兰政府及住房协会的监管政策，2022年，社会廉租房项目月租金不得超过763.47欧元，对23岁以下的青年人房屋月租金不得超过442.46欧元。在一系列住房保障措施支持下，阿姆斯特丹市房屋租赁市场价格稳定，对青年人安居乐业更加友好，有利于青年人留下来，为城市的发展增添动力。

《 人民日报 》（ 2022年12月07日 17 版）

(责编：白宇、岳弘彬)