汉弗莱·莫西

中国式现代化是中国共产党和中国人民长期实践探索的成果，值得广大发展中国家学习借鉴。非常可贵的是，中国在实现自身发展的同时，始终与各国共享发展机遇

中共二十大擘画以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，不仅对中国发展具有重要意义，也将对全球发展产生积极影响。中国不断推进和拓展中国式现代化，不断以自身新发展为世界提供新机遇，将为世界和平与繁荣作出新贡献。

中国共产党的领导是中国特色社会主义最本质的特征。正是在中国共产党的领导下，中国社会经济快速发展，人民生活水平不断提高，朝着实现中华民族伟大复兴的目标不断迈进。中国共产党始终坚持以人民为中心，坚持人民利益高于一切，这是其不断取得成功的重要原因。

中共二十大报告提出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。这反映出中国共产党在纷繁复杂的国际形势下始终保持清醒和定力，坚持将发展作为破解各种难题、实现人民幸福的关键。中国把发展质量问题摆在更为突出的位置，意味着经济、社会、文化、生态等各领域都要体现高质量发展的要求。

中国加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，通过共建“一带一路”等国际合作平台，让各国特别是发展中国家搭乘中国发展的快车、便车。中国坚持对外开放的基本国策，推动建设开放型世界经济，是推动经济全球化发展的重要力量。中国坚定维护并践行真正的多边主义，提出的全球发展倡议、全球安全倡议等有助于应对当前的全球性挑战。

一些发展中国家曾把西方的现代化道路作为效仿对象，如今越来越多国家发现现代化不等于西方化。中国式现代化是中国共产党和中国人民长期实践探索的成果，值得广大发展中国家学习借鉴。非常可贵的是，中国在实现自身发展的同时，始终与各国共享发展机遇。2021年，中非贸易额突破2500亿美元。截至2020年底，中国在非洲设立各类企业超过3500家，直接和间接创造了数百万个就业机会。

坦桑尼亚视中国为真正的最重要的朋友，愿意做永远值得中国信任的伙伴。上个月，坦桑尼亚总统哈桑对中国进行国事访问，成为中共二十大后中方接待的首位非洲国家元首。两国元首宣布，将坦中关系提升为全面战略合作伙伴关系。相信通过双方的共同努力，坦中关系将不断迈上新台阶，成为新时代非中关系的典范。

（作者为坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学中国研究中心主任）

《 人民日报 》（ 2022年12月07日 08 版）

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