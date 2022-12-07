新华社北京12月6日电 综合新华社驻外记者报道：连日来，海外华侨华人和国际友好人士对江泽民同志逝世表示深切哀悼。

海外华侨华人纷纷表示将化悲痛为力量，以实际行动表达悼念，为全面推进中华民族伟大复兴贡献自己的力量。

法国中国和平统一促进会会长王加清说，江泽民主席带领中国从容应对一系列关系中国主权和安全的国际突发事件，战胜各种困难和风险。他两次对法国进行国事访问，巩固和提升了中法关系。在法华侨华人最好的悼念，就是更好地以实际行动继续架起中法交流桥梁，为全面推进中华民族伟大复兴贡献力量。

美国南加州华人华侨联合总会会长蔡成华表示，江泽民主席为中国的建设和发展作出了巨大贡献，也极大地增强了中国在国际舞台的影响力。南加州华侨华人将化悲痛为力量，以实际行动来表达对他的悼念。

老挝中华总商会会长姚宾表示，我们追思江泽民主席的功绩与贡献，海外侨胞更要积极努力，把握新的历史机遇，为全面推进中华民族伟大复兴作出自己的贡献。

泰国中华总商会副主席暨各行业公会执行主任李桂雄对江泽民主席1999年对泰国进行国事访问记忆犹新。他说，江泽民主席到访泰国，为两国友好关系的发展发挥了重要作用，惠及在泰华侨华人生活的各个方面，我们对此铭记于心。在泰华侨华人要化悲痛为力量，继续发挥好桥梁和纽带作用，积极支持、参与祖国的经济建设和改革开放，为祖国建设社会主义现代化强国、全面推进中华民族伟大复兴贡献力量。

旅印中国妇女联合会会长黄晓丹表示，在印侨胞惊悉江泽民主席逝世，表示深切悼念。我们将化悲痛为力量，积极推动中印友好事业进一步发展，同时做好自己在海外的事业，积极参与国内建设。

科威特华人华侨联合会会长张永达对江泽民主席逝世表示深切哀悼。张永达说，江泽民主席抓住历史机遇，确立了社会主义市场经济体制的改革目标和基本框架，为中国赢得了更好的国际环境，增强国家经济发展活力和国际竞争力。

南部非洲粤港澳总商会会长吴少康表示，江泽民主席是享有崇高威望的卓越领导人，在任期间坚持“和平统一、一国两制”的方针，实现香港、澳门顺利回归，完成了实现祖国完全统一的重要一步。海外侨胞将继续为推动祖国统一大业贡献力量。

毛里求斯中国和平统一促进会会长冯景广说，江泽民主席坚持改革开放，确立了社会主义市场经济体制的改革目标和基本框架，中国取得了令世界瞩目的快速发展，我们坚信中国特色社会主义事业将不断取得新的伟大成就。

埃塞俄比亚中国商会代理会长郭重凤表示，江泽民主席曾访问非洲，提出了发展面向21世纪中非关系的五点建议，大大推动了中非关系的发展。我们将继续携手前行、风雨同舟，开创中埃塞关系更美好的明天，更好造福两国和两国人民。

连日来，国际友好人士也纷纷对江泽民主席逝世表示深切哀悼，赞扬江泽民主席成功带领中国实现经济快速增长，取得举世瞩目的成就，为中国同各国关系不断发展和世界的和平与发展作出重要贡献。

联合国秘书长古特雷斯、第七十七届联合国大会主席克勒希前往中国常驻联合国代表团驻地吊唁。古特雷斯表示，他在担任葡萄牙总理时同江泽民主席进行了出色的合作，确保澳门顺利回归中国。古特雷斯赞扬江泽民主席是多边合作的坚定倡导者，对他的领导力和奉献精神致以最诚挚的敬意。

克勒希说，江泽民主席带领中国积极参与国际事务。他代表联合国大会，向江泽民主席的家人、中国政府和人民表示慰问。

克罗地亚前总统约西波维奇表示，江泽民主席是伟大的政治家，他的贡献对中国和世界都具有重要意义。他坚持和推进的改革开放政策不仅发展了中国，也拉近了中国与世界的距离。他是克罗地亚的好朋友。

塞尔维亚第一副总理兼外交部长达契奇前往中国驻塞尔维亚大使馆吊唁并表示，江泽民主席在国际社会赢得了尊重和极高的声誉。塞尔维亚将铭记江泽民主席为推动塞中双边关系发展、两国之间的友谊，特别是在上世纪90年代塞尔维亚人民困难时期的合作作出的重要贡献。

菲律宾前总统阿罗约前往中国驻菲律宾大使馆吊唁，在江泽民主席遗像前默哀，在吊唁簿上留言，致以最深切的哀悼。她回忆了与江泽民主席多年来建立的良好工作关系和个人友谊。阿罗约在2001年担任总统期间，赴上海出席亚太经合组织领导人非正式会议并对中国进行国事访问，得到江泽民主席热情接待。

日本前首相福田康夫前往中国驻日本大使馆吊唁。他表示，江泽民主席在推动中国经济建设方面功绩伟大，他非常重视日中关系。福田康夫说，他同江泽民主席数次会面，江泽民主席平易近人，令人尊敬。

越共中央政治局委员、胡志明市委书记阮文年前往中国驻胡志明市总领馆吊唁并表示，江泽民同志为推进越中关系发展作出了重要贡献。越南人民对江泽民同志怀有真挚的感情。越方愿同中方一道，化悲痛为力量，落实好越中两党两国高层共识，继承江泽民同志遗志，为深化越中关系作出贡献。

尼泊尔共产党（联合马列）总书记博克瑞尔、尼泊尔外长卡德加等前往中国驻尼泊尔大使馆吊唁，并向江泽民主席的家人、中国政府和人民表示慰问。博克瑞尔还转交了尼共（联合马列）主席奥利的吊唁信。

孟加拉国工人党主席梅农表示，江泽民同志将中国现代化建设提升到新高度，是“三个代表”重要思想的主要创立者。孟加拉国工人党中央委员会就江泽民同志逝世向中国共产党和中国人民表示深切慰问。

古巴全国对外友好协会主席费尔南多·冈萨雷斯说，江泽民同志推动增进中国人民福祉，他是古巴的伟大朋友，古巴人民将永远铭记江泽民同志对古巴的支持。

坦桑尼亚外交与东非合作部部长塔克斯前往中国驻坦桑尼亚大使馆吊唁，敬献鲜花、肃立默哀，并写下悼词。她表示，江泽民主席致力于加强坦中友好，大力支持坦桑尼亚经济发展。坦桑尼亚人民将一如既往地同中国人民站在一起。

南非外交部副部长德拉米尼前往中国驻南非大使馆吊唁并表示，江泽民主席曾于2001年共同主持南中国家双边委员会首次全会，为推动两国友好关系作出重要贡献。

巴勒斯坦人民斗争阵线总书记、政府社会发展部部长马吉达拉尼对江泽民主席的逝世表示哀悼。他在声明中说，巴勒斯坦人民高度赞赏江泽民主席在巴勒斯坦问题上秉持的公正立场，将铭记这位伟大的领导人。

伊朗副外长礼萨·纳杰菲向江泽民主席的家人、中国政府和人民表示慰问。纳杰菲说，2002年江泽民主席对伊朗的访问开启了两国关系的新篇章，希望伊中关系继续发展，两国合作有利于两国发展，符合两国人民利益。

阿联酋扎耶德大学伊斯兰世界研究所前所长纳赛尔·阿里夫表示，江泽民主席致力于在经济合作、互利共赢基础上发展国家间关系，搭建不同国家和文化之间沟通桥梁。世界将永远铭记他开放博大的胸怀和远见卓识，记住他为中国繁荣进步和世界的和平与发展作出的重要贡献。

前来中国驻外使领馆或以其他形式吊唁的还有俄罗斯副总理切尔内申科，俄罗斯国家杜马（议会下院）第一副主席梅利尼科夫，白俄罗斯国民会议代表院副主席瓦列里·米茨克维奇，白俄罗斯总统办公厅第一副主任雷任科夫，秘鲁共产党（团结）总书记比利亚努埃瓦，秘鲁共产党（红色祖国）党主席莫雷诺，秘鲁国会宪法委员会主席盖拉，加蓬—中国友好协会主席阿罗，马拉维外交部长滕博，塞浦路斯议长迪米特里乌，朝鲜劳动党中央政治局委员、党中央书记李日焕，印度共产党总书记拉贾，印度共产党（马克思主义）总书记亚秋里，伊朗—中国友好协会主席阿拉丁·布鲁杰迪，巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）中央委员阿巴斯·扎基，约旦共产党副总书记尼达勒·马迪亚、约旦前外交大臣萨拉赫丁·巴希尔等。

《 人民日报 》（ 2022年12月07日 08 版）

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