党的二十大为中国未来发展擘画了美好蓝图，开启了中国人民同世界人民携手创造美好未来的新篇章。接受本报记者采访的国际人士表示，踏上新征程的中国着力推动高质量发展，坚持高水平对外开放，将为世界提供更多机遇，为国际合作注入更强动力，对促进全球共同发展繁荣具有重要意义。

“增进各国人民福祉”

党的二十大对加快构建新发展格局、着力推动高质量发展作出了战略部署，国际社会从中看到中国发展的光明前景，扩大对华合作、分享中国机遇的意愿和信心进一步上升。

南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心主任戴维·蒙亚埃表示，中国坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，制造业水平不断提升，有力推动了全球产业链升级。在新发展格局下，中国发挥内需潜力，使国内市场和国际市场更好联通，将为各国带来更多发展机遇。

塞内加尔经济学家萨姆巴表示，中国加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，“不仅改善中国人民的生活，也能增进各国人民福祉”。

罗兰贝格全球管理委员会联席总裁戴璞表示，中国加快构建新发展格局，有利于促进贸易畅通。中国市场需求进一步释放，为世界各国企业带来更多发展机会。

“通过中共二十大报告，我们对中国的发展方向有了更清晰的认识。”斯凯奇亚太区首席执行官陈伟利表示，中国正积极营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，跨国企业在中国市场投资与发展的信心进一步提升。

“持续为经济发展注入动能”

过去十年，中国科技创新取得重大成就，以更加开放的态度推动全球科技创新合作。国际人士普遍认为，随着中国加快实施创新驱动发展战略，中国科技创新将为促进世界经济发展、应对人类共同挑战发挥更大作用。

“过去十年，中国在科技创新、绿色发展等领域成就斐然。”泰国参议院外交委员会顾问、泰国法政大学经济学院副教授阿颂西表示，中国新产业、新业态、新模式等不断涌现，经济活力持续提升，创新能力显著增强。“面向未来，中国加快实施创新驱动发展战略，这将持续为经济发展注入动能。”

美国杜克大学法学院创新政策中心执行主任、杜克大学中国事务高级顾问丹尼斯·西蒙表示，中国加快实施创新驱动发展战略，将在国际经济和科技事务中发挥更具建设性的作用，为世界经济增长、全球创新发展作出贡献。“中国科技水平不断提升，将为解决全球问题发挥更大作用。”

法国泰雷兹集团相关负责人魏天睿表示，中国加快实施创新驱动发展战略，将为包括泰雷兹在内的在华外企创造更好的发展环境。中国为创新产品和解决方案提供了广阔市场，各国企业从中获益良多。泰雷兹将提高在华技术创新能力，进一步深化与中国伙伴的合作。

戴璞表示，中国巨大的市场规模有利于新技术的应用与普及。中国坚持绿色发展，也将进一步加速技术创新。中国与各国深化智能制造、数字经济等前沿领域合作，有利于推动全球创新发展。

秘鲁国立圣马科斯大学亚洲问题研究中心主任卡洛斯·阿基诺表示，秘鲁同中国虽然远隔重洋，但互利合作水平正不断提高。近年来，中国科技水平大幅提升，“我们都在共享中国科技创新带来的机遇”。中国与联合国共同遴选了首批空间站应用项目，秘鲁科学家将借助中国空间站迈出空间探索新步伐。

“继续成为全球企业投资的理想目的地”

面向未来，中国将坚定不移推进高水平对外开放，推动共建“一带一路”高质量发展。国际社会普遍认为，一个坚持开放发展的中国将不断为各国带来互利合作新机遇，为建设共同繁荣的世界作出新贡献。

不久前闭幕的第五届中国国际进口博览会按一年计意向成交金额735.2亿美元，比上届增长3.9%。“越办越好”的进博会再次彰显中国向世界开放市场的坚定决心。韩国爱茉莉太平洋集团相关负责人于剑表示：“中国市场始终是我们最重要的海外市场之一。中国推进高水平对外开放，为外企在华发展创造了良好条件。”

新西兰纽仕兰乳业连续五年参加进博会。该企业亚太区首席执行官盛文灏表示，中国绿色产业发展步伐不断加快，已成为全球可持续发展领域的一大亮点，带来了值得深度挖掘的新机遇。

“我们将继续深耕中国市场，不断加大在华投资。”丹麦格兰富集团首席运营官乌里克·格诺表示，中国市场广阔、潜力巨大，中国政府不断加大知识产权保护力度，激发了企业创新活力，也推动了全球创新合作。

泰国天丝集团首席执行官许馨雄表示，中国持续优化营商环境，努力创造公平竞争环境，“为在华外企提供广阔的发展机遇，将继续成为全球企业投资的理想目的地”。

巴基斯坦国立科技大学中国研究中心主任赛义德·哈桑·贾韦德表示，中国推进高水平对外开放，推动共建“一带一路”高质量发展，将带来更多合作机遇。如今，中巴经济走廊进入高质量发展新阶段，两国产业、农业、能源、民生等领域合作持续取得新进展。未来，双方将进一步拓展合作领域，巴基斯坦民众将从中获得更多益处。

世界银行前经济学家姆旺吉·瓦吉拉表示，中国经济繁荣发展对非洲至关重要。长期以来，中国积极帮助广大发展中国家加快发展，支持非洲工业化进程。共建“一带一路”为发展中国家带来机遇。

“开放发展的中国对世界各国都意味着机遇。”西班牙胡安卡洛斯国王大学教授费利佩·德瓦萨表示，共建“一带一路”为各国创造了合作共赢平台，充分说明中国积极参与国际合作、坚定支持多边主义。

柬埔寨贝尔泰国际大学资深教授约瑟夫·马修斯表示，中国提出的共建“一带一路”倡议、全球发展倡议等，促进各国经济社会发展和民生改善，将对世界产生深远影响。中国坚持经济全球化正确方向，推动贸易和投资自由化便利化，推进双边、区域和多边合作，为加强全球合作注入强大动能。

（本报北京、约翰内斯堡、华盛顿、里约热内卢、曼谷、首尔、伊斯兰堡、马德里、东京12月6日电 记者刘融、杨迅、龚鸣、白紫微、张朋辉、邹松、李志伟、陈一鸣、赵益普、马菲、程是颉、颜欢、岳林炜）

《 人民日报 》（ 2022年12月07日 08 版）

(责编：白宇、岳弘彬)