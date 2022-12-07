新华社联合国12月6日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽6日表示，中方高度重视并积极参与全球人道主义事务，支持联合国在国际人道救援中发挥组织协调作用，强调发达国家要加大帮扶力度，增强发展中国家防灾减灾能力。

耿爽在第77届联合国大会“加强联合国人道主义和救灾援助的协调”议题下的发言中说，国际社会应巩固和深化以联合国为主导的防灾减灾国际合作。发达国家应加快对多灾易灾发展中国家在资金、技术、手段等方面的支持和援助，切实帮助其提升防灾减灾能力。发达国家应认真履行应对气候变化的历史责任和国际义务，特别是尽快兑现每年1000亿美元的援助承诺。

耿爽说，人道援助应遵守《联合国宪章》和联大46/182号决议，恪守人道、中立、公正和独立原则，遵守国际人道法，尊重受援国主权，不干涉受援国内政，避免人道问题政治化、工具化。国际社会应坚持以和平方式解决冲突，以对话协商处理分歧，致力于推动有关热点问题的政治解决，从根源上化解人道危机。应加强对妇女、儿童、难民和流离失所者等弱势群体的保护。应早日取消单边强制措施，避免使本已严峻的人道状况雪上加霜。

耿爽表示，联合国近日发布的《2023年全球人道主义状况概览》报告指出，2022年全球人道资金缺口近276亿美元，已募集到的人道资金使用并不均衡，部分人道危机国家获得的资金严重不足。中方呼吁广大捐助方加大对人道危机的响应力度，切实弥补人道资金缺口，同时对全球各地的人道危机一视同仁地做出响应，特别是向长期遭受人道灾难冲击、在贫困与战乱边缘挣扎的有关非洲国家伸出援手，不能让那里的民众感觉被遗忘。

耿爽说，人道危机的深层次原因很多，发展落后是其中很关键的一条。国际社会要将短期援助同长远发展结合起来，结合人道危机国家需求，在向其提供紧急人道援助的同时，加大发展援助，确保相关国家能从接受救济早日顺利过渡到开展重建，并最终走上自主发展的道路。中方积极参加国际重大人道救援行动，通过多双边渠道帮助有关发展中国家应对持续饥荒和营养不良，抗击新冠疫情和自然灾害。中方愿同国际社会一道，继续积极参与多双边人道救援行动，继续在力所能及的范围内向有需要的国家提供支持和帮助。

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