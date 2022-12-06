中资企业在沙特履行社会责任报告发布仪式现场。人民网 管克江摄

人民网利雅得12月6日电 （记者管克江）近日，在沙特中资企业发布《中资企业在沙特阿拉伯履行社会责任报告》，全面梳理和介绍了中资企业在沙特服务当地社会、安全生产、绿色低碳发展、促进本地就业等方面的积极实践。

这是中资企业在沙特集体发布的首份社会责任报告。

中国驻沙特大使陈伟庆发表视频致辞表示，在中沙两国领导人的共同关心和引领下，中沙关系保持快速发展，在经贸、能源、基建、高科技等领域务实合作不断深化扩大，取得丰硕成果。随着共建“一带一路”倡议同沙特“2030愿景”深度对接，越来越多的中资企业来到沙特，目前已有一百多家中资企业在沙开展业务。在沙中资企业积极承担社会责任，为当地经济社会发展作出积极贡献，为“一带一路”建设添砖加瓦，为中沙经贸合作注入动力，可以说是代表着中国国家形象的一张特殊名片。中国企业、中国产品在沙特的口碑和声誉不断提升。

中国石化沙特分公司总经理练铭祥在致辞中表示，未来，在沙中资企业将按照两国领导人达成的共识和擘画的蓝图，通过与沙方共赢共建力促两国合作实现跨越式发展，为共建“一带一路”和实现“2030愿景”贡献智慧和力量。

《中资企业在沙特阿拉伯履行社会责任报告》由中国石化牵头组织编写。

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