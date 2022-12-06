新华社北京12月6日电（记者 朱超）外交部发言人毛宁6日说，中国的发展是世界和平力量的增长，为全球发展提供动力和机遇。孤立中国、限制对华合作不符合任何一方利益。

毛宁是在例行记者会上就德国总理朔尔茨涉华表态答问时作出上述表示的。

有记者问：日前，德国总理朔尔茨在《外交事务》杂志撰文指出，中国的崛起，不是孤立中国的理由，也不是限制对华合作的借口。他同时提到，当前世界没有进入“新冷战”，不认同中美将进行对抗的观点。中方对此有何回应？

“我们注意到朔尔茨总理的有关表态。”毛宁说，中国坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，致力于同各国开展友好合作。事实证明，中国的发展是世界和平力量的增长，为全球发展提供动力和机遇。

她表示，孤立中国、限制对华合作不符合任何一方利益。当今世界，经济全球化潮流不可逆转，互利共赢是人心所向。中国已同世界经济和国际体系深度融合，世界不会退回到相互封闭、彼此分割的状态。任何国家都无法关起门来搞建设，“脱钩断链”“小院高墙”损人不利己。

毛宁表示，中国的发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国。中国将继续实行高水平对外开放，同各国共享发展机遇。“正如习近平主席会见朔尔茨总理时指出的，中国始终以自身发展维护和促进世界和平，中国发展同世界发展相互交融、相互成就。”

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