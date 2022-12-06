新华社北京12月6日电 《参考消息》6日登载俄罗斯《消息报》网站报道《非市场机制——对俄石油限价的后果》。文章摘要如下：

欧盟成员国同意对俄罗斯海运石油出口设定每桶60美元的价格上限。保障这一上限将得到遵守的一个条款是，如果以高于上限的价格出售石油，石油供应商将无法获得主要由发达国家公司提供的海运、保险和再保险服务。

此次设定的上限非常接近俄罗斯石油当前的出口价格，这意味着欧盟设定的上限效果有限，俄罗斯出口商的收入将得以维持。俄罗斯石油的开采成本为30至40美元，在60美元的上限下，俄罗斯企业将能够继续开采，而不会关闭油井。

然而，这些推理可能并不重要。俄罗斯或将拒绝对欧盟的海上石油出口，因为它不同意对其强制施加条件。但这并不意味着俄罗斯将完全停止对欧盟的石油出口，它将继续向中东欧国家特别是匈牙利供应石油。此外，海运的石油可以出口到其他国家，然后再运往欧盟国家。但这样一来，欧洲人采购的燃料就更贵了。

此外，俄罗斯石油出口格局历经多年发展，贸易参与者不太可能立即接受新的条件。石油交易商已经感到不满，因为他们预计石油“关闭”的风险比预期大。因此，交易商开始寻找漏洞，以规避欧盟的要求。此外，俄罗斯将寻求继续增加对亚洲国家的出口。最终，市场参与者的行为将使价格上限不像现在预期的那样重要。

设定上限价格标志着自由国际贸易终结的开始，这样的先例可能成为国际市场普遍效仿的不良做法。欧盟外交官的乐观为时尚早。重要的是要考虑到，市场并不期望会受到限制，可能出现的供应中断将加剧不平衡。

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