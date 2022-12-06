新华社布鲁塞尔12月5日电（记者康逸）欧元集团5日在布鲁塞尔举行会议后发表声明指出，欧元区和欧盟大多数成员国经济今年冬季面临技术性衰退风险，预计明年春季有望恢复增长。

声明指出，能源价格高企、家庭购买力下降、外部环境走弱和融资条件收紧的现状将持续到2023年，经济活动正在减速，经济前景面临巨大不确定性。

欧盟委员会负责经济事务的委员真蒂洛尼在会后举行的新闻发布会上说，今年冬季欧元区经济将开始萎缩，而明年增长依旧低迷。“我们预计通胀率将在2022年年底见顶，但明年的下降只会是渐进的。”

一般连续两个季度GDP萎缩即视作技术性衰退。欧盟统计局10月31日公布的初步数据显示，经季节调整后，今年三季度欧元区和欧盟国内生产总值（GDP）环比均增长0.2%。

据欧盟委员会预测，2023年欧元区财政赤字占GDP的比重将扩大至3.7%。在2022年至2023年之间，财政赤字占GDP比重超过欧盟《稳定与增长公约》规定的3%的成员国数量将从10个增加到12个。预计2023年欧元区公共债务占GDP的比重将降至92%，但仍远高于新冠疫情前水平。

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