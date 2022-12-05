“2022年澜湄未来外交官研修计划”开班仪式现场 外交学院供图

中新网北京11月25日电 (记者 李京泽)“2022年澜湄未来外交官研修计划”开班仪式暨主旨讲座25日以线上、线下结合形式在北京和海口召开。

本次研修班主题为“建设高质量的澜湄流域经济发展带”，由外交学院亚洲研究所和中国(海南)改革发展研究院共同主办，柬埔寨合作与和平研究院、老挝外交学院、缅甸国际战略研究所、泰国高等教育与科研创新部和越南外交学院协办。来自澜湄六国致力于未来从事外交事业的优秀在校大学生踊跃报名，经过主办方遴选，150余名正式学员以线上和线下形式参加为期5天的培训和研讨活动，形式包括主旨讲座、专家圆桌论坛、学员工作组会议及模拟澜湄合作领导人会议等。

外交学院副院长高飞指出，澜湄地区在国际区域合作中具有重要意义，澜湄合作的深化对各国政府能力建设及人才需求提出了更高要求，青年外交官的角色尤为重要。自2019年首次举办以来，“澜湄未来外交官研修计划”为六国青年思维创新和文化交流搭建了良好的平台。他呼吁学员们要积极引领发展方向，踊跃践行青年力量，为推动新时期澜湄合作和共建更加安全稳定、繁荣发展、幸福安康的澜湄区域贡献自己的智慧。

中国(海南)改革发展研究院副院长张飞指出，澜湄合作不仅促进本地区可持续发展，更在复杂多变的国际环境中深化澜湄六国的青年和人文交流。中国(海南)改革发展研究院愿意继续与外交学院及澜湄国家通力合作，共同创造更多发展机遇。

泰国驻华大使馆公参Natthira Krasaesam指出，社会人文交流是澜湄合作的重要一环，本次研修计划是澜湄六国教育交流的有效实践，研修内容与当前澜湄合作的关键议题高度契合，对于帮助澜湄六国青年人理解澜湄合作和践行多边主义具有重要作用。

“2022年澜湄未来外交官研修计划”开班仪式举办，部分与会者线上合影 外交学院供图

老挝驻华大使馆经济与商务参赞Khouanchay Iemsouthi指出，在全球疫情肆虐的背景下，澜湄合作和青年力量比以往任何时刻都更加重要，期待各国青年朋友能在此次研修中学习进步，在未来投身到澜湄地区的发展建设之中。

开班仪式暨主旨讲座由外交学院亚洲研究所所长郭延军主持，外交部亚洲司一秘李凌霄、老挝驻华大使馆三秘Singhalath Boupha等亦出席开班仪式。

开班仪式之后，中国国际问题研究院副院长刘卿研究员以“建设高质量的澜湄流域经济发展带”为题作主旨讲座。刘卿介绍了澜湄合作的缘起、发展历程和组织架构，强调了澜湄流域经济发展带的合作原则、关键领域、重要意义和现存挑战，并就澜湄流域经济发展带的短期和长期建设发表了见解和建议。

他说，希望青年朋友们胸怀大志，刻苦学习，未来做澜湄友好合作的传承者、建设者、开拓者、维护者，承担起澜湄合作的历史使命，让源远流长的中国和湄公河沿岸国家的睦邻友好关系薪火相传，福泽后代。

本次“澜湄未来外交官研修计划”是外交学院自2019年以来第三次举办系列活动，其对促进澜湄六国青年之间的交流和相互理解，为澜湄合作储备人才发挥积极作用，已成为澜湄合作机制下的品牌项目。(完)

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