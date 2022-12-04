新华社雅加达12月4日电 印度尼西亚国家抗灾署4日说，东爪哇省塞梅鲁火山当天剧烈喷发，印尼火山监测部门已将火山警戒级别提升至最高级。目前已有近两千名当地民众被紧急疏散。

印尼国家抗灾署代理发言人阿卜杜勒·穆哈里在一份声明中说，位于东爪哇省卢马姜县境内的塞梅鲁火山从4日凌晨开始喷发，喷出的火山灰烟柱高达1500米，喷出物向南和东南方向飘散到卢马姜县多个乡村。声明说，火山口东南方向13公里以内为危险区域，国家抗灾署提醒当地民众远离这一区域。

穆哈里还在声明中说，因为火山灰遇雨水可能形成泥石流，印尼国家抗灾署提醒民众远离火山口东南方向17公里内的河道，不要在河岸附近500米内进行任何活动。截至当地时间4日16时20分，国家抗灾署尚未收到有关人员伤亡和财产损失报告。

卢马姜县抗灾署正联合印尼国家搜救局、军警和志愿者开展搜寻、救援和疏散工作。据印尼国家抗灾署通报，目前已有1979人被紧急疏散到11个避难所。

塞梅鲁火山海拔3676米，是爪哇岛最高的火山，也是一座活火山。

(责编：白宇、岳弘彬)