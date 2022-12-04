新华社北京12月4日电 印度尼西亚爪哇岛东部塞梅鲁火山4日喷发，印尼政府随即将该火山的警戒级别上调至最高级。

印尼国家抗灾署在一份声明里说，塞梅鲁火山4日凌晨2时46分开始喷发。一些发布在社交媒体上的视频显示，火山喷射出的火山灰直冲云霄，笼罩周边多个村庄。

这张由印度尼西亚国家抗灾署提供的视频截图显示，12月4日，位于印度尼西亚东爪哇省卢马姜的塞梅鲁火山冒出浓烟。新华社发

印尼政府部门4日宣布，把塞梅鲁火山的警戒级别从第3级上调至该国四级火山警戒级别的最高一级第4级。当地媒体以多名地方官员为消息源报道，火山周边地区已着手疏散民众。

当地志愿者巴尤·德尼·阿菲昂托在电话里告诉媒体记者：“从今天早晨开始，（火山周边）大多数公路关闭。火山灰像下雨一样落下，挡住视线，无法看见火山。”直到当天晚些时候，火山仍在喷发，不过他觉得“程度不算太剧烈”。

印尼政府提醒民众不要进入火山口周围8公里区域，不要在火山灰飘散方向的13公里范围内开展任何活动。截至当天晚些时候，没有人员伤亡报告。

日本气象厅4日早些时候警告，塞梅鲁火山喷发可能令日本遭遇海啸，但数小时后解除海啸预警。

塞梅鲁火山海拔3676米，是爪哇岛最高的火山和知名登山景区，也是印尼最活跃的火山之一，近年已多次喷发。塞梅鲁火山去年12月4日也开始一次剧烈喷发，持续多日，造成数十人死亡。

这张印尼国家抗灾署发布的视频截图显示，去年12月4日，塞梅鲁火山也有过一次剧烈喷发。新华社发

印尼地处环太平洋火山带，地震和火山活动频繁，全国约有130座活火山。（杨舒怡）

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