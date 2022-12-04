人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>国际

印尼火山喷发 警戒级别“置顶”

2022年12月04日20:28 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京12月4日电 印度尼西亚爪哇岛东部塞梅鲁火山4日喷发，印尼政府随即将该火山的警戒级别上调至最高级。

　　印尼国家抗灾署在一份声明里说，塞梅鲁火山4日凌晨2时46分开始喷发。一些发布在社交媒体上的视频显示，火山喷射出的火山灰直冲云霄，笼罩周边多个村庄。

这张由印度尼西亚国家抗灾署提供的视频截图显示，12月4日，位于印度尼西亚东爪哇省卢马姜的塞梅鲁火山冒出浓烟。新华社发

　　印尼政府部门4日宣布，把塞梅鲁火山的警戒级别从第3级上调至该国四级火山警戒级别的最高一级第4级。当地媒体以多名地方官员为消息源报道，火山周边地区已着手疏散民众。

　　当地志愿者巴尤·德尼·阿菲昂托在电话里告诉媒体记者：“从今天早晨开始，（火山周边）大多数公路关闭。火山灰像下雨一样落下，挡住视线，无法看见火山。”直到当天晚些时候，火山仍在喷发，不过他觉得“程度不算太剧烈”。

　　印尼政府提醒民众不要进入火山口周围8公里区域，不要在火山灰飘散方向的13公里范围内开展任何活动。截至当天晚些时候，没有人员伤亡报告。

　　日本气象厅4日早些时候警告，塞梅鲁火山喷发可能令日本遭遇海啸，但数小时后解除海啸预警。

　　塞梅鲁火山海拔3676米，是爪哇岛最高的火山和知名登山景区，也是印尼最活跃的火山之一，近年已多次喷发。塞梅鲁火山去年12月4日也开始一次剧烈喷发，持续多日，造成数十人死亡。

这张印尼国家抗灾署发布的视频截图显示，去年12月4日，塞梅鲁火山也有过一次剧烈喷发。新华社发

　　印尼地处环太平洋火山带，地震和火山活动频繁，全国约有130座活火山。（杨舒怡）

(责编：白宇、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部