不久之前，老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦，来到中国。老挝，是中国的好邻居、好朋友、好同志、好伙伴。

不只是老挝，一个月左右的时间，来自8个国家和地区的领导人访华，其中一半是亚洲国家，还有不少是中国的近邻。

为什么亚洲国家之间的互动如此频繁？

这不是巧合。在中国与越南、巴基斯坦、蒙古国、老挝的会谈中，“合作”“发展”都提了不下十次。

随着密集行程走进大家关注视野的，还有很多亚洲国家经济的亮点，这其中蕴含着机遇的方向。

在今年全球经济低迷的情况下，不少亚洲国家展示出了韧性，经济增速位居世界前列。

根据预测，2022年全球经济增速最高的主要经济体将来自亚洲。

而刚刚来华的几个亚洲国家，虽然经济体量不算大，但今年的经济增长也都有亮点：

今年第三季度，越南经济增速高达13.7%，蒙古国今年第三季度经济同比增长3.7%，创下2019年以来的最大增幅。

这也难怪，在国际货币基金组织（IMF）最近更新的《亚太地区经济展望》中，开篇有这样一句话：在日益黯淡的全球经济中，亚洲是一个相对的亮点。

这个黯淡，说的是全球有约三分之一的经济体将陷入经济衰退。亚洲创造出这样的发展机遇，不容易。当前能阻滞亚洲复苏的问题实际不少：

冲突和紧张的地缘形势，粮食、能源、债务多重危机同时显现，扭曲国际准则的脱钩断链论。

但亚洲仍能率先复苏，是因为亚洲身处于一个能守住机遇且相对安全的发展环境。

在今年出现更为复杂的国际安全博弈的情况下，发展还能否成为共识，这对许多国家和地区来说成为了一个问号，但亚洲地区的绝大多数国家却很坚定，始终抓住了“发展”这一主要矛盾，消化了“地区争议”这一次要矛盾，一切问题不说迎刃而解，至少不会跑偏。

受俄乌冲突影响，法国奥尔良一家玻璃器皿厂暂停运营，装配线上空无一人

就在各国访问中国期间，美国副总统又跑到了东南亚，美国还派出军舰在南海进行所谓“航行自由”行动，想在亚洲内掀起风浪。亚洲一些国家在南海问题上存在争议不假，但南海问题也是看待亚洲国家发展共识的试金石。

就在不久前，中国与东盟国家发表联合声明，强调在《南海各方行为宣言》签署20周年之际，各方将“继续保持自我克制”，其中就包括来华访问的越南和老挝。

当其他地区在安全利益上纠缠不清之际，大部分亚洲国家选择在最大程度上保持共识，守护稳定的发展环境。

哪怕是安全环境相对复杂的中亚地区，这样的共识也成为一种默契。有两个亚洲国家在同时加入上合组织时，曾有过一个表态，不会将两国70多年来久久未决的边境争端带进上合组织。

今年上海合作组织成员国元首理事会第二十二次会议在乌兹别克斯坦举行

结果就是，把安全逻辑凌驾于发展逻辑之上的欧元区国家，有约一半预计会在2023年面临经济衰退。相反，抓住地区发展这一主要矛盾的亚洲，则继续成为了世界经济难得的星光。

西方国家把安全的逻辑凌驾于发展的逻辑，这不稀奇，从几十年前他们就在这么做，更是没少在亚洲地区施展，这也是让很多亚洲国家能够形成共识的一个很大因素。

进入21世纪以来，东亚是世界上发生地区争端最少的区域之一，也是经济增长速度最快的区域。与之对应的，是全球经济格局的变化。

过去20年间，在三大全球经济板块中，亚太板块占全球GDP的比重从约27%上升到了37%。美国则从30.5%下降到了24.1%，欧盟从26.5%下降到了17.9%。

爱之，利之，益之，安之。

在此番越南和老挝与中国领导人的会谈中，相比总共提了5次的“安全”，“发展”这个词提了33次。以发展为引，以安全为基，找寻机遇的方向就不会走偏。

机遇，来自亚洲相对和平的发展环境，“亚洲奇迹”也正是由此应运而生。

“奇迹”的难得之处就在于，在新冠肺炎疫情和地缘安全问题的冲击下，仍能保持韧性和活力。

机遇从哪里来？那些今年来访亚洲的域外国家很能说明问题。

最近，许多其他大洲的国家都在向亚洲寻求合作。最突出的，当属法国，今年不仅参加了亚太经合组织（APEC）第二十九次领导人非正式会议，法国总统马克龙还用多种语言发推文称要“共同建设”这个地区。

法国总统马克龙在亚太经合组织工商领导人峰会上发表讲话

法国的诉求，也很直接，联合亚太地区应对供应链中断——当前世界面临的最大难题之一。这让谭主想到了世界经济论坛报告中的一句话：

西方不习惯向他人学习。但一年来从应对危机到解决危机，事实已经证明欧洲需要向亚洲学习，因为亚洲具备从危机中快速恢复以及不断发现新机遇的能力。

2008年的金融危机是观察的一个关键坐标。在当年金融危机重创美国和欧洲之时，只有亚洲，经济总体增长依然保持积极。

危机后的10年里，亚洲市场以十分惊人的速度发展，2018年亚洲贡献了全球经济增长的近三分之二。但一个重要变化是，亚洲制造大国制造的商品也正更多地在当地被消费，亚洲新兴经济体开始降低对西方发达国家市场的依赖。

亚洲的心得，可以用这样一句话形容，相通则共进，相闭则各退。

亚洲自贸协定的数量已经占到了全球自贸协定的一半。亚洲近60%的贸易都发生在邻国之间，其相互联系正在越来越密。

当前，作为欧洲的主要制成品供货商，面对新冠肺炎疫情、俄乌冲突之下的全世界供应链问题，亚洲也只是有波动但无大碍。最直观的就是看交货时间。中国、印度尼西亚、印度和泰国的交货速度比全球平均水平要快。

2022年11月，中欧班列东通道累计通行突破2万列

这背后是扎实的经济结构，以及转型升级中，不断释放的新增长动力。联合国工业发展组织的一份研究显示，东亚和东南亚的一些国家已经在最初通过劳动密集型的制造业站稳脚跟后，开始不断向技术密集型制造业这一目标转型。

过去20年间，低技术制成品在亚洲制成品出口总额中的份额不断下降，东亚和东南亚出口最多的行业已经囊括了电信、化工、机械和电器、汽车等行业。

新冠肺炎疫情期间，中国和越南正是凭借强大的制造能力，跻身全球最成功新兴经济体。

说到这儿，很多人可能都会用西式的逻辑反问，现在，越南出口额已经开始超过中国主要出口中心深圳，未来不会逐步取代中国制造的地位吗？实际情况是，亚洲的发展逻辑不是非此即彼那一套。

越南不仅不是取代中国，反而跟中国联系越来越密。

就拿越南出口较多的两类产品，电子产品及配件和机械制造来说，越南的生产很大程度上依赖从中韩进口的生产设备、零部件和原材料。换句话说，越南出口越多，从中国进口就要越多。

这也是为什么中国是越南第一大贸易逆差国，并且不断加大对越南投资。今年前10个月，中国对越南的直接投资总额在对越投资的103个国家和地区中已经增至第四，仅次于新加坡、日本和韩国。

回望亚洲一路的发展历程，绝大多数亚洲国家不断挖潜机遇，并没有按照一种标准，走模式化的道路，反而是在走出各自道路的过程中，自主性越来越坚定。

发展模式没有标准答案。反观一些主动或者被动选择所谓普世模式的国家，现在的发展机遇又有多大？

亚洲已经是全球经济最具活力的增长带。对这句话，也要从两个方面来理解，就具体国家来看，当前，GDP排名世界前20的国家和地区中，亚洲国家，只占到了5个。

从发展程度来看，仅G7国家就占到了世界GDP的40%，发达国家依旧占到了世界GDP的56%——亚洲，仍主要由发展中国家组成。简言之，亚洲国家的平均发展水平并不高。

我们常说的，21世纪是亚洲世纪，代表的是潜力，也是差距。

木桶的容量取决于最短板，经济发展也是如此，而亚洲经济薄弱的短板在最不发达国家身上。

根据联合国的标准，全球46个最不发达国家当中，有9个在亚洲。刚刚来华访问的老挝，就是其中之一。

老挝人口只有700多万，经济总量大约200亿美元，规模和中国的一个地级市相当。但就是这样一个国家，仍然挖掘出了一条通向机遇的通道。今年，老挝的一项经济指标在全球范围内都称得上亮眼。

老挝南部城市街头一角

谭主根据IMF最新世界经济数据整理了一份过去10年各国货物出口变化量平均值，发现，老挝冲到了前五十。

作为东南亚唯一一个内陆国家，老挝被崇山峻岭围绕，交通运输极其不发达，却在世界出口贸易的榜单上跻身前列，巨大的反差背后，正是一次补齐短板的“逆袭”。

变化，出现在过去一年，老挝的发展中出现了一个从来没有过的变量——第一条电气化铁路。这就是去年正式建成通车的中老铁路，也是“一带一路”倡议提出后，首条以中方为主投资建设、与中国铁路网直接联通的国际铁路。在此之前，老挝境内的铁路总里程是4公里。

“澜沧号”动车组列车通过隧道内的中老边界线

变化是翻天覆地的，中老铁路开通仅一年，货运量就突破1000万吨。

巨大的增长空间带来的是，老挝极有可能在2026年从最不发达国家“毕业”。根据世界银行的报道显示，从长远来看，老挝的总收入增长将高达 21% ，这个数据，放眼整个东南亚都是很亮眼的。

老挝的秘诀，是发展基础设施。

通过基础设施建设释放发展潜力，也是亚洲国家补齐短板的方式之一。越是人口稠密的国家和地区，基建所能发挥的公共效益也就越大，而东南亚国家的人口稠密程度，甚至比中国还高。

亚洲国家并非不知道这个道理，但一直基建薄弱，一方面是西方殖民时期并没有真正留下什么，同时也是因为这些国家大都地形复杂。仅中老铁路，就穿了167座隧道，架了301座桥梁，工程量相当于半座港珠澳大桥。

2021年7月5日，中老铁路最长桥梁蓬通特大桥竣工

中国，为什么要费这么大力气？答案藏在细节里。

翻看最近中泰两国和中老两国分别发布的两个声明，相隔12天，却有一个词，默契呼应，中老泰联通发展构想。

实际上，中老铁路向南延伸，正是中泰铁路。这条从老挝出发的机遇延长线，沿途穿过泰国的一些自由贸易区，抵达泰国首都曼谷，目前正在建设。

再往前看，还有一个细节被很多人忽略。开启本轮访华热潮的首个国家，是越南。在中越发布的联合声明中，有一项，被放在了具体合作的第一项，中越并轨，这意味着越南铁路开始全面跟中国接轨。

说到这儿，一条横贯亚洲的铁路动脉，泛亚铁路的骨干路线，拼图正在越来越完整，机遇也将能顺着铁轨串联起更多的地区。

这条线路，从云南昆明出发，西线连接缅甸，中线连接老挝、泰国，东线连接越南，几乎贯通东盟国家，再连接上中欧班列，就会形成新亚欧大陆桥，最终将彻底改写亚洲内陆国家在全球贸易中的参与方式。

于亚洲而言，继续团结彼此，主导自身命运，才能真正补齐短板。毕竟能代表亚洲利益的，只有亚洲。

浩渺行无极，扬帆但信风。面向未来，亚洲是否仍将凭借21世纪的发展机遇，乘风而上？

习近平主席在亚太经合组织工商领导人峰会上的书面演讲中指出：

有人说，企业家既是短期的悲观主义者，又是长期的乐观主义者。如果没有居安思危意识，企业不可能办好；如果没有对长期趋势的积极预期，企业也不会发展壮大。

对这一席谈有感悟的，恐怕不仅仅会是企业家们。

(责编：白宇、岳弘彬)