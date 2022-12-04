人民网旧金山12月3日电 （记者邓圩）4日，为期三天的2022国际绿色能源高峰论坛暨第14届中美绿色能源高峰论坛在旧金山湾区斯坦福大学落下帷幕。本届论坛采取线上线下结合形式举行，来自中美两国的多位国际知名能源专家共同围绕“迈向碳中和之路的机遇与挑战”主题，聚焦能源技术创新的前沿关键领域，讨论迈向“碳中和”之路的思路、方法与路径，探索可持续的解决方案，推动国际合作共赢。

论坛由美中绿色能源促进会、中国电机工程学会、清华大学能源互联网创新研究院、斯坦福大学普雷考特能源研究院共同主办，中国驻旧金山总领馆总领事张建敏、美国加州副州长埃莱尼·库纳拉基斯向论坛发来贺信。诺贝尔物理学奖得主、美国前能源部部长朱棣文，美国科学院院士、斯坦福大学普雷考特能源学院主任崔屹分别发表主题演讲。

中国工程院院士、中国电机工程学会理事长舒印彪作了中国电力绿色低碳转型与创新发展的主旨报告。国际能源署能源技术政策负责人蒂莫·古如伊就清洁能源技术创新发表演讲。美国加州空气资源委员会原主席玛丽·尼克尔斯分享了加州在清洁空气、零排放汽车、应对气候变化等领域采取的措施和成功经验。

4日，在美国斯坦福大学举行的清洁能源转型专题论坛上，中美两国专家分享了有关加州气候及能源政策创新、新型电力系统的挑战及应对、中国碳减排方式等主题的报告。此外，斯坦福大学能源研究院和伯克利劳伦斯国家实验室还在本届峰会上发布了《加速中美脱碳过程和促进双边气候变化合作》等研究报告。

美中绿色能源促进会会长王麒表示，实现碳中和目标是一个庞大的系统工程，其关键是要以科技创新为核心，建立基于全球合作的低碳科技创新体系；建立以“碳中和“为目标的政策体系和绿色金融为支撑，推动绿色低碳转型和碳中和系统性变革。

本届峰会还发布了由美中绿色能源促进会和清华大学能源互联网创新研究院联合编写的《迈向碳中和之路上的能源技术创新》一书。

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