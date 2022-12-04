人民网北京12月3日电 （记者王海林）12月3日，华东政法大学政治学研究院与中国外文局当代中国与世界研究院共同发布了《全球治理指数2022报告》（以下简称《报告》）。全球治理指数由“机制”“绩效”“决策”“责任”四部分及各自的具体指标组成，旨在通过客观数据衡量与评估全球189个国家对全球治理的参与度和贡献度。本次发布的《报告》是自2014年以来连续发布的第九份年度报告。《报告》在对各国参与全球治理的年度状况进行系统评估的同时，还根据目前的指标体系回溯了近十年来的各项数据。在此基础上，《报告》以“中国参与全球治理的辉煌十年”为主题，回顾总结了党的十八大以来中国参与全球治理的历程、成就和重大贡献。

《报告》认为，在全球治理面临严峻挑战的背景下，中国选择逆流而上，更加全面且深入地参与到全球治理的各类议题中。十年来，中国的全球治理实践逐渐完成了从谨慎参与到全面参与的重要转变，取得了辉煌的成就。随着“一带一路”倡议与人类命运共同体理念的提出、亚洲基础设施投资银行的成立、人类可持续发展议程的推进等，中国作为全球治理的重要参与主体，越来越多地出现在全球治理的场合中。十年来的各项数据表明，中国不仅全力支持全球治理事务的开展，加强在全球治理重要政府间平台中的深度参与，同时也不断为世界经济发展注入活力。

同时，《报告》通过各项指标数据系统考察了全球189个主要国家在2021年参与全球治理的情况。2021年是全球新冠肺炎疫情大流行的第二年。面对这一前所未有的冲击，虽然各国都从最初的大流行中有所恢复，但从数据来看，2021年的总体趋势是“艰难的复苏”。在经过了疫情第一年的冲击后，各国在经济和民生等领域中的指标有所恢复，但在参与全球治理方面，各国恢复的迹象仍不明显。例如，疫情对经济的冲击显著削弱了各国在温室气体减排和环境保护等方面可以投入的财政资源，使全球环境治理和全球气候治理面临更为严峻的局面。

研究数据显示，中国、美国和法国继续保持了全球治理“A++级”的地位，处于全球第一梯队。全球不均衡的复苏有利于区域和全球性大国在全球治理舞台上进一步强化其优势，而大多数发展中国家和欠发达国家在疫情冲击中可能更加疏离全球治理，这种趋势为全球治理的未来敲响了警钟。其中，参与全球治理程度最低的地区是西亚和中亚地区，得分最高的区域仍集中在西欧、北美以及亚洲的中国。这种全球治理中的南北方差异仍然没有消除。

受疫情的影响，全球治理指数2022报告发布会采用了线上和线下相结合的形式。会议开幕式由华东政法大学政治学研究院院长、全球治理指数项目首席专家高奇琦主持。华东政法大学副校长韩强到会致辞，他充分肯定了全球治理指数研发工作的长期努力和积极的社会影响，并希望把指数产品打造成学科建设的特色和优势，并在此基础上进一步加强学术研究。

在发布会上，全球治理指数项目主任、华东政法大学政治学研究院副教授严行健对于报告内容进行了系统解读。多位与会专家针对报告内容和全球治理的相关问题展开了深入评议，对于报告的完善提出了改进建议。

围绕指数报告的发布，与会者共同参加了由华东政法大学政治学研究院主办的第三届全球治理改革论坛，本次论坛的主题为“中国式现代化与全球治理体系变革”。北京大学中国政治学研究中心主任俞可平、北京大学社会科学学部副主任王正毅、复旦大学一带一路及全球治理研究院常务副院长黄仁伟、中共中央党校（国家行政学院）国际战略研究院副院长吴志成、浙江师范大学非洲研究院院长刘鸿武、清华大学社会科学学院政治学系主任杨雪冬、复旦大学国际问题研究院教授任晓、同济大学政治与国际关系学院院长门洪华、中国政法大学全球化与全球问题研究所副所长刘贞晔等知名专家学者就全球文明与全球治理、中国式现代化与全球治理、中国参与全球治理的战略议题、全球大变局与新型国际关系建构等议题发表了主旨发言，并就相关问题展开了深入的交流讨论。

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