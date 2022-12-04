新华社布鲁塞尔12月3日电 综述：“大熊猫情缘”成就中比生物多样性合作佳话

新华社记者潘革平

2022年2月3日，位于比利时南部的天堂动物园发表公报说，受新冠疫情影响，大熊猫“天宝”今年将继续在比利时生活。天堂动物园由此成为为数不多的同时拥有5只大熊猫的境外动物园。

憨态可掬的中国国宝大熊猫，也是象征中国人民情谊的“友好使者”。比利时的“大熊猫情缘”始于1987年。当年，两只大熊猫在比利时停留数月，曾引发轰动。

2014年2月，大熊猫“星徽”和“好好”作为中比友好使者来到比利时，如今已成了“五口之家”。不断壮大的大熊猫家庭，不仅见证了中比两国人民的友谊，更为双方在生物多样性保护方面的合作谱写了一段佳话。

为迎接大熊猫的到来，天堂动物园模拟四川地貌修建了一个面积约5300平方米的熊猫园，营造一个“乐不思蜀”的环境。园方还派人到中国大熊猫保护研究中心学习饲养管理技术和精饲料制作，熟悉两只大熊猫的脾气性格。中方也派出了两名饲养员协助工作。

大熊猫繁殖堪称世界性难题。在中比共同努力下，大熊猫在比利时生儿育女，不断“添丁壮口”。2016年2月，包括中国大熊猫保护研究中心副主任李德生在内的中国专家紧急驰援比利时，与天堂动物园熊猫饲养团队、比利时根特大学兽医院专家一道帮助“星徽”和“好好”生育。2016年6月，“好好”在比利时产下雄性幼仔“天宝”，寓意为“上天赠予的宝贝”。

2019年4月，中国大熊猫保护研究中心再派专家到天堂动物园，对“好好”进行了两次人工授精。2019年8月，“好好”顺利诞下大熊猫双胞胎“宝弟”“宝妹”。2019年度全球大熊猫奖将“年度熊猫幼仔奖”金奖授予“宝弟”和“宝妹”。

8年多来，得益于天堂动物园园方团队与中国专家团队的良好沟通与密切合作，双方在推动大熊猫保护繁育及其幼崽的饲养管理、健康监测以及人员培训、科研和公众教育等方面取得了丰硕成果，在濒危物种和生物多样性保护方面进行了有益的合作探索。

2022年8月6日，中国驻比利时大使馆与天堂动物园共同举办“千日之悦”活动，为大熊猫“宝弟”“宝妹”庆祝3岁生日。当天，中国驻比利时大使曹忠明向来宾介绍了中国宣布正式设立包括大熊猫国家公园在内的首批5个国家公园，以保护生物多样性的重要举措。

出席活动的比利时埃诺省省长勒克莱尔在致辞中高度评价中国在动植物保护方面取得的突出成就。勒克莱尔表示，希望比中两国在生物多样性保护方面继续携手，共同为增进人类福祉作出贡献。

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