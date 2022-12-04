新华社新西兰克赖斯特彻奇12月4日电 通讯：以艾黎精神助推中新友好——新西兰多地纪念路易·艾黎诞辰125周年

新华社记者卢怀谦 李惠子 陈正安

12月2日，新西兰多地举行活动，纪念中国人民的老朋友路易·艾黎诞辰125周年。

作为中国人民的老朋友，路易·艾黎自1927年起在华工作生活60年，与中国人民风雨同舟，是工业合作社运动发起者，山丹培黎学校创办者，将毕生献给了中国民族独立和国家建设事业，为中国人民和新西兰人民架起了友谊之桥。

1897年12月2日，路易·艾黎出生于新西兰南岛最大城市克赖斯特彻奇附近不远的小镇斯普林菲尔德，并在克赖斯特彻奇度过了中学时光。

中国驻克赖斯特彻奇总领馆2日晚举行庆祝中新建交50周年暨纪念路易·艾黎诞辰125周年招待会。新西兰国会议员邓肯·韦布、萨拉·帕利特，新西兰国会外委会副主席格里·布朗利，新西兰前议长戴维·卡特等新西兰政要、中新两国各界友好人士出席。

中国驻克赖斯特彻奇总领事何颖在致辞时说，艾黎给中新两国留下宝贵的精神财富。发扬艾黎精神，我们要学习他实干为先。中新两国互补性强，合作前景广阔，希望双方深化各领域交流与合作，丰富合作成果，更好造福两国人民。

克赖斯特彻奇市长菲尔·梅杰说，作为艾黎的故乡，克赖斯特彻奇与中国的关系有着深厚的历史底蕴，艾黎与中国人民之间建立的亲密关系，经得起时间考验。

2日上午，在新西兰最大城市奥克兰北郊的路易·艾黎公园，鲜花绽放、人头攒动、歌声嘹亮。这是新中两国友好人士用鲜花、歌声和生日蛋糕来纪念这位伟大的国际主义战士。

艾黎家族是本次活动的发起方。艾黎家族代表乔斯林·艾黎·沃特金表示，很多艾黎亲属专程从新西兰南岛赶来参加纪念活动,希望路易·艾黎为新中友好奉献的精神遗产能够世代传承，为新中友好继续助力。

中国驻新西兰大使馆公使衔参赞叶素在致辞中表示，中新建交50年来，两国关系在像路易·艾黎这样的友好人士的推动下取得长足发展。路易·艾黎的精神也将指引人们推动两国友好关系不断向前。

革命烈士邓中夏的侄子邓邦镇是艾黎的养子，邓邦镇夫妇在活动中动情地介绍艾黎的生平往事。坐落在公园内的路易·艾黎塑像以及塑像下的三块浮雕即为邓邦镇夫妇所作，表现了艾黎在新西兰的青年生活、抗战时期在中国成立工合运动以及其创办培黎学校的生活工作情景。

在奥克兰的纪念活动中，人们为路易·艾黎雕像敬献鲜花，并为他献上诞辰125周年生日蛋糕，他们还唱起艾黎生前最喜欢的中国民歌《掀起你的盖头来》。活动现场还展出了艾黎的多幅生平照片。新西兰其他地区当天也举办了相关纪念活动。

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