人民网曼谷12月4日电 （记者孙广勇）12月3日，中国—东盟教育交流周“后疫情时代国际教育思考与发展”主题研讨会在泰国曼谷举办。此次研讨会在中国教育国际交流协会、中国东盟国际教育协会等单位的指导下，由泰国格乐大学、泰国-中国国际学校和北京语言大学三校联合主办，旨在增进中国与东盟友谊，开展教育合作，加强区域间文化交流。

当日上午，泰国格乐大学国际学术会议中心座无虚席，500余名师生现场出席研讨会开幕式。中国教育国际交流协会会长刘利民、泰国高等教育科研与创新部部长顾问帕查林陆甲、泰国驻中国大使阿塔育以及多位来自东盟国家的教育界人士，通过现场连线等方式出席开幕式并致辞。

泰国格乐大学校长卡瑟表示，疫情时代高等教育要化危为机，进一步加大多种教学模式的探索和实践，扬长避短，找寻最贴近面对面教学效果的方式方法，确保最好的教学效果。

刘利民在发言中表示，在后疫情时代，应做实教育合作交流，推动高质量发展；深度开展人文交流，夯实各方合作根基；深化语言交流合作，推动中外民心相通。他认为，教育应围绕上述三大基本点去适应新变化、寻求新突破、取得新发展。

研讨会上，来自泰国和中国、俄罗斯、英国、新加坡等几十所高校和学术机构的专家学者，围绕中泰新高等教育合作交流、疫情背景下高中面临的机遇与挑战、后疫情时代教育科技文化融合、后疫情时代中华优秀传统文化教育的创造性转化与海外交流等四个主题展开了专业分析和探讨。

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